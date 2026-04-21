Seis empresas de la marca gourmet 'Sabores Almería' inician su primera incursión comercial en el mercado de Singapur

Expositor de Campos de Uleila, una de las empresas de 'Sabores Almería' presentes en la feria Food & Hospitality Asia de Singapur. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un total de seis empresas de la marca gourmet 'Sabores Almería' participan hasta este jueves en la feria Food & Hospitality Asia 2026 de Singapur, en lo que supone la primera incursión comercial de esta iniciativa de la Diputación Provincial en este mercado asiático.

Esta acción comercial se enmarca en el acuerdo de colaboración firmado entre la institución provincial y la Cámara de Comercio de Almería, que también participa en la expedición comercial con presencia en el Pabellón de España que encabeza el Instituto de Comercio Exterior (ICEX).

La agroalimentación almeriense está representada en esta cita por sectores como los aceites, encurtidos, cárnicos y conservas, a través de las empresas Luxeapers, Lorusso, Cárnicas Diego Molina, Óleo Almanzora, Almendras de Andalucía y Campos de Uleila, según ha informado la institución supramunicipal en una nota.

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, ha felicitado a los productores por su "talento y calidad" y ha subrayado el apoyo de la institución a su presencia en esta cita, en la que está "respaldando a una delegación de nuestras empresas en el mayor escaparate agroalimentario de todo el continente".

"Es el momento de que el mundo entero descubra por qué Almería es la huerta de Europa y el corazón del sabor mediterráneo", ha expresado García Alcaina.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio, Jerónimo Parra, ha asegurado que "el acceso a mercados internacionales tan estratégicos como el asiático representa una oportunidad real de crecimiento para nuestras empresas".

"Desde la Cámara trabajamos para facilitar ese salto exterior, poniendo a disposición de las pymes instrumentos como estas ayudas que reducen barreras y acompañan a las empresas en todo el proceso de internacionalización", ha añadido.

En esta línea, ha destacado que iniciativas como esta "permiten a las empresas almerienses posicionarse en mercados de alto valor añadido, diversificar riesgos y mejorar su competitividad".

La feria Food & Hospitality Asia (FHA) está considerada uno de los eventos comerciales más importantes de Asia para la industria de alimentos, bebidas y hostelería.

El certamen se celebra con carácter anual en Singapur, constituye un "punto de encuentro clave" para conectar proveedores globales con compradores líderes del Sudeste Asiático y reúne cerca de 2.000 expositores y más de 60.000 profesionales del sector.