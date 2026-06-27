Tíjola (Almería) peatonaliza el centro del pueblo gracias a las inversiones provinciales

Inauguración de la Plaza de España de Tíjola (Almería). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

TÍJOLA (ALMERÍA), 27 (EUROPA PRESS)

El municipio almeriense de Tíjola ha transformado el centro del pueblo gracias a la "renovación completa y peatonalización" de la Plaza de España y su entorno. El presidente de la Diputación Provincial de Almería, José Antonio García Alcaina, y el alcalde de Tíjola, José Juan Martínez Pérez, han presidido un acto en el que se han dado cita vecinos, asociaciones, así como autoridades civiles y eclesiásticas.

Tal y como ha emitido la Diputación de Almería en una nota, la actuación ha supuesto una inversión total de 690.000 euros, financiada con cargo a una subvención de la Diputación y fondos aportados por el propio Ayuntamiento.

De este modo, las obras han tenido como meta principal el embellecimiento de la plaza y de sus calles adyacentes a través de la "transformación integral del firme" y la "renovación completa del equipamiento y el mobiliario urbano", logrando concebir un núcleo urbano "mucho más diáfano, accesible, transitable y amable para todos los vecinos".

Entre las principales intervenciones del proyecto destaca la peatonalización completa de la Plaza de España y sus alrededores, además de su integración urbana con la Plaza Mirador --construida previamente con cargo a los Planes Provinciales-- y el parking municipal subterráneo. Asimismo, el espacio renovado "estrena una gran fuente de nueva construcción, un parque infantil y un mobiliario urbano completamente actualizado".

Durante su intervención, el presidente provincial, José Antonio García Alcaina, ha alabado la trayectoria de Tíjola, calificándola como "referente comarcal" gracias a su tejido asociativo, su emprendimiento y su crecimiento empresarial. García Alcaina ha ensalzado la labor del alcalde, destacando que bajo su mandato el municipio se ha consolidado como un "claro ejemplo de la transformación de pueblo a ciudad".

"Esta obra demuestra que la colaboración institucional hace posible grandes proyectos que, en solitario, serían muy difíciles de asumir", ha expresado el presidente. Asimismo, ha añadido que la reforma "consolida un nuevo concepto de municipio basado en la modernidad, la dotación de servicios para todos y una decidida apuesta por reactivar la hostelería y el comercio local dentro de su Centro Comercial Abierto". De forma simbólica, ha precisado que este día coincide con el nacimiento del célebre arquitecto Antonio Gaudí, artífice del cambio de modelo urbano en Barcelona.

Tras realizar un recorrido a pie por el parque hasta llegar a la plaza, las autoridades han descubierto la placa inaugural para dar paso a los discursos institucionales del alcalde y del presidente. Posteriormente, la cultura tradicional tijoleña ha cobrado un "papel protagonista" con una exhibición de castañuelas por parte de la Asociación de Mujeres Aurora, seguida de una visita al "llamativo techo" de cadeneta confeccionado por la Asociación de Encajeras de Tíjola en la calle Real, junto al Consistorio.

Al hilo, Martínez ha explicado que "esta inversión nos permite inaugurar una plaza tras una obra necesaria que ha cambiado un espacio muy querido por todos los vecinos. Es mucho más que una plaza es un lugar para la convivencia y punto de reunión para todos los tijoleños, los mayores, los niños y los jóvenes".

Del mismo modo, ha agradecido a la Diputación Provincial la colaboración y su apoyo, "porque sin ella no hubiese sido posible llevar a cabo esta importante actuación". "Cuando las Administraciones trabajan juntas, los pueblos avanzamos", ha concluido.