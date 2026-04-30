Verdiblanca reconoce en Almería a seis entidades por dar oportunidades laborales a personas en riesgo de exclusión

Asistentes al acto de entrega de los 'Premios a la Empleabilidad Social' de Verdiblanca en Cosentino City Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Personas con Discapacidad Verdiblanca ha entregado este jueves sus 'Premios a la Empleabilidad Social', que en su segunda edición han distinguido al Ayuntamiento de Almería, HLA Hospital Mediterráneo, Carrefour, VAF Garden, la Consejería de Empleo y Cáritas Diocesana por facilitar el acceso al empleo a personas en riesgo de exclusión, como mujeres víctimas de violencia, personas migrantes o desempleadas de larga duración.

El acto se ha celebrado en la sede de la multinacional Cosentino City Almería, en la misma semana de las conmemoraciones del Día de la Seguridad y Salud Laboral y del Día Internacional del Trabajo, con la presencia de representantes de las principales instituciones públicas y privadas, del tercer sector y del tejido empresarial almeriense.

Entre los asistentes ha estado el vicepresidente de la Diputación de Almería Ángel Escobar, quien ha participado en la entrega de uno de los galardones y ha felicitado a la asociación por la labor social que desarrolla en la provincia, según ha informado la institución provincial en una nota.

El presidente de Verdiblanca, Antonio Sánchez de Amo, ha señalado que estos premios, nacidos en 2025, buscan "poner el foco en el qué y el cómo del empleo", ya que "está muy bien que las cifras de empleo crezcan, que el paro se reduzca, pero también importa que nadie se quede atrás".

En este sentido, ha indicado que "hay que valorar el esfuerzo que realizan administraciones, empresas y entidades como las que se han premiado hoy" para que personas en riesgo de exclusión, "ya sea por discapacidad o por otros motivos", tengan la posibilidad de acceder a un trabajo, "primordial para la inclusión real y efectiva".

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha recibido uno de los reconocimientos por los convenios realizados con organizaciones, por la Estrategia Eracis+ para personas desfavorecidas y por los programas municipales de orientación, formación y acompañamiento laboral.

Vázquez ha afirmado que "una sociedad y una ciudad no solo se mide por los datos de su economía o su transformación, sino también por la capacidad de dar oportunidades a todas las personas que nos habitan".

"La inclusión laboral no es siempre fácil. Es una carrera de fondo, persona a persona, para lograr igualdad en derechos y oportunidades, haciendo crecer a la sociedad en su conjunto", ha añadido.

Carrefour Almería ha sido otra de las entidades reconocidas, con un galardón que ha recogido el coordinador de Recursos Humanos, Cristian Hernández. Verdiblanca forma parte, junto a otros dos centros especiales de empleo, de una sociedad andaluza con la que tiene en funcionamiento dos Carrefour Express en el Paseo Marítimo de Málaga y en la judería de Córdoba, que dan empleo a decenas de personas con discapacidad.

Este galardón ha sido entregado por Ángel Escobar, quien ha trasladado su felicitación a las entidades y administraciones reconocidas por su implicación en iniciativas orientadas a la inserción laboral y la igualdad de oportunidades.

El vicepresidente provincial ha señalado que "este tipo de actuaciones contribuyen a mejorar la situación de las familias y a reforzar la cohesión social en la provincia, al tiempo que ha puesto en valor la colaboración entre instituciones y entidades sociales para el desarrollo de proyectos dirigidos a distintos colectivos, especialmente en municipios de menor población".

RECONOCIMIENTOS A LA INCLUSIÓN LABORAL

Cáritas Diocesana de Almería ha sido premiada por el valor de su acción en la acogida y acompañamiento a personas vulnerables y excluidas, con atención a necesidades básicas, formación continua, acompañamiento familiar e inserción laboral, "muchas veces de la mano de Verdiblanca", según ha indicado la directora almeriense, María del Carmen Torres.

HLA Hospital Mediterráneo ha sido distinguido especialmente por su labor con colectivos vulnerables como mujeres víctimas de violencia de género, para las que Verdiblanca cuenta con un protocolo de actuación en colaboración con el Instituto Andaluz de la Mujer. El premio lo ha recogido la responsable de Calidad y Medio Ambiente, Natalia Martínez.

Por su parte, VAF Garden, centro de jardinería y vivero especializado, ha recibido el reconocimiento por su acompañamiento y compromiso con la oferta de una primera experiencia laboral a jóvenes vulnerables, una oportunidad que se traduce en autoconfianza y valentía para ellos, según ha destacado al recoger el premio Celia Gutiérrez, una de las dos ingenieras técnico-agrícolas y paisajistas fundadoras.

La Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía ha sido galardonada por impulsar la empleabilidad de personas vulnerables a través de diferentes programas de inserción, entre ellos proyectos gestionados por Verdiblanca como Integrales o el programa EPES de Experiencias Profesionales.

La distinción ha sido recogida por el delegado territorial de Empleo de la Junta en Almería, Amós García, quien ha aludido a la necesidad de "adaptar la sociedad para que todas las personas quepan dentro de ella".

Como anfitrión del acto, el vicepresidente de Relaciones Institucionales y Reputación Corporativa de Grupo Cosentino, Santiago Alfonso, ha agradecido a Verdiblanca "contar con nosotros para recibir este acto en estas instalaciones que cumplen ya un año y medio y que aúna a tantas empresas, instituciones, entidades y asociaciones que trabajan por hacer de la empleabilidad social algo real".