Zurgena (Almería) celebra este sábado la II edición de su feria gastronómica 'Saboriza'

Presentación de la segunda edición de 'Saboriza'. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 18 May. (EUROPA PRESS) -

La II edición de su feria 'Saboriza' volverá al Recinto Ferial de la Renfe de Zurgena (Almería) con una amplia programación de actividades y una treintena de expositores, varios de ellos de la marca gourmet de la provincia 'Sabores Almería', que ofrecerán al público sus productos.

El diputado provincial de Presidencia y Promoción de la Provincia, Carlos Sánchez, ha trasladado en una nota que "esta feria nació con una idea muy clara: reunir en un mismo espacio gastronomía, artesanía, tradición y convivencia".

Así, 'Saboriza' se basa en esas "raíces" y "recetas que pasan de generación en generación, de los productos de la tierra, de las historias que se cuentan alrededor de una mesa y de la importancia de mantener vivas nuestras tradiciones".

Sánchez ha felicitado al Ayuntamiento de Zurgena "por seguir impulsando esta feria y por apostar por una programación que combina tradición, gastronomía y una jornada perfecta para pasar en familia".

También ha invitado a los vecinos y visitantes a que se acerquen a Zurgena para disfrutar de 'Saboriza' porque "esta cita es para vivirla en familia y seguir sintiéndonos orgullosos de los productos y las tradiciones que tenemos en Almería".

Por su parte, el alcalde de Zurgena, Domingo Trabalón, ha señalado que "este sábado iniciamos con nuestra feria el calendario de eventos gastronómicos de la comarca y eso nos va a permitir que muchas empresas que han estado elaborando sus productos a lo largo del año los puedan mostrar en esta cita".

"Tenemos una programación muy ambiciosa como una feria pensada para todos los públicos y para ello hemos programado diferentes iniciativas para los más pequeños y la tranquilidad de sus padres", ha añadido.

El alcalde de Zurgena ha agradecido el impulso que esta cita ha recibido por parte de la Diputación Provincial y de la marca gourmet 'Sabores Almería' y a la Junta de Andalucía "sin cuya colaboración conjunta no podría llevarse a cabo".

En esta línea, el delegado en funciones de Cultura y Turismo de la Junta de Andalucía en Almería, Juan José Alonso, ha valorado productos de la comarca como las fritadas de Suflí o los embutidos de Serón, Alcóntar y Tíjola así como los oficios artesanales tradicionales como los telares de Bacares o los maestros alfareros de Albox.

"Ponerlas en valor, conservarlas y promoverlas es también una forma de proteger nuestra cultura, nuestras tradiciones y el trabajo de tantas generaciones que han mantenido vivos los sabores y saberes de esta tierra", ha dicho Alonso ante una feria que busca la "esencia" y fortalece "el tejido económico local" para avanzar hacia un modelo de "turismo sostenible".