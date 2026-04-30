FAMP aborda la necesidad de la reforma de la financiación local y el fortalecimiento de la autonomía municipal - FAMP

ÁLORA (MÁLAGA), 30 (EUROPA PRESS)

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) ha celebrado una jornada institucional centrada en el debate sobre el modelo de financiación local y los desafíos que enfrentan las entidades municipales en el actual contexto económico e institucional.

El encuentro, celebrado en Álora (Málaga), ha contado con la participación de representantes públicos y expertos para abordar la sostenibilidad financiera, la equidad territorial y las oportunidades de inversión, han señalado desde la FAMP en una nota.

El coordinador general de la FAMP, Manuel García, ha incidido en la necesidad urgente de abordar el debate sobre la financiación local para que los ayuntamientos puedan contar con recursos adecuados a la realidad actual para prestar los servicios que demanda actualmente la ciudadanía.

"La financiación local no es un debate frío", ha añadido, "afecta a la vida cotidiana de los vecinos y a la calidad de los servicios públicos, al futuro de nuestros pueblos, la igualdad de oportunidades y la vertebración de Andalucía".

Es por ello que ha hecho hincapié en que desde la FAMP "vamos a seguir trabajando en defensa de nuestros ayuntamientos y diputaciones, porque fortalecer el municipalismo es fortalecer Andalucía".

La secretaria general de Administración Local de la Junta de Andalucía, María Luisa Ceballos, ha coincidido en la necesidad de un nuevo modelo de financiación, recordando que desde 2017 existe un documento para abordar este asunto, a la vez que ha destacado el papel de la FAMP, que realiza "un trabajo inmejorable" y representa una verdadera mesa de debate de alcaldes y municipalista.

Por su parte, la vicepresidenta de la Diputación de Málaga, Antonia Jesús Ledesma, ha defendido la labor de las diputaciones y los ayuntamientos. La realidad de la administración local dista de la normativa a la que se ajusta, de los años 80, por lo que urge "un modelo más justo y adaptado a la realidad actual, que nada tiene que ver con la Andalucía de hace 40 años".

La directora general de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda del Gobierno de España, Ana Cristina Peña, ha subrayado la importancia de los fondos europeos como instrumento estratégico para el impulso de políticas municipales innovadoras, abarcando ámbitos como la transformación urbana, la rehabilitación de edificios públicos, el desarrollo económico y social o la mejora de infraestructuras.

El alcalde de Álora, Francisco Jesús Martínez, ha subrayado el papel de los ayuntamientos como la administración más cercana para dar respuestas a las necesidades de los vecinos y vecinas, sean o no competencias municipales. La financiación local es clave para esas necesidades se puedan cubrir.

Durante las mesas redondas de la jornada se ha debatido sobre las relaciones entre los distintos niveles de gobierno --Europa, Estado, Autonomía, Diputaciones y Ayuntamientos--, la reasignación actualizada de competencias y su adecuada financiación, elementos fundamentales para el desarrollo económico.

Desde la FAMP han subrayado "la necesidad de clarificar el marco competencial, incrementar los recursos disponibles para las entidades locales, reforzar la cesta tributaria municipal y mejorar el diseño de las subvenciones bajo criterios redistributivos".

Al respecto, han indicado que, teniendo en cuenta que el modelo vigente de financiación local se remonta a 1988, se ha profundizado sobre "la urgencia de una reforma profunda que permita ajustarse a la realidad actual de los municipios andaluces". "Pese a este modelo obsoleto, tal y como han explicado los expertos, los municipios españoles han logrado reducir su deuda y hacer un esfuerzo responsable por la estabilidad", ha indicado la FAMP.

En el ámbito institucional, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha solicitado la aprobación de un Real Decreto que actualice las entregas a cuenta de los tributos del Estado para 2025 y permita destinar los superávits municipales a inversiones sostenibles.

En esta línea, desde la FAMP han señalado en la nota que el Gobierno de España ha aprobado un real decreto-ley que habilita a ayuntamientos y comunidades autónomas a emplear el superávit de 2024 en inversiones sostenibles durante el periodo 2025-2027.

Por su parte, han indicado que la Junta de Andalucía ha reforzado su compromiso con la financiación local, incrementando en los Presupuestos de 2026 el Plan de Cooperación Municipal en un 11,47 %, hasta alcanzar los 2.647 millones de euros, y elevando la Patrica hasta los 545 millones de euros.

La jornada ha contado con tres mesas redondas sobre 'Instrumentos para la financiación y el fortalecimiento de las entidades locales: perspectivas estatal, autonómica y europea'; 'Compromiso de las diputaciones con el equilibrio territorial'; 'Los fondos europeos, una oportunidad para el desarrollo local'; y la ponencia 'Comité DUSIA: claves para la transformación local y la gestión de fondos'.