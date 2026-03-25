La FAMP constituye la Comisión de Trabajo de Diputaciones Provinciales para abordar los desafíos del municipalismo

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, junto al presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández (d) y el presidente de la Diputación de Granada, Francisco Rodríguez (c), a su llegada para participar en la reunión de los presi - Álex Cámara - Europa Press

GRANADA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) ha constituido la Comisión de Trabajo de Diputaciones Provinciales, un órgano que nace con una "doble vocación"; la de "reforzar la voz y el papel de las diputaciones en los grandes debates del municipalismo andaluz", y al mismo tiempo, "ofrecer propuestas y respuestas concretas a problemas reales que afectan al día a día" de la ciudadanía, cuestiones de gran calado que van desde el desafío demográfico, el acceso a la vivienda, la sostenibilidad, la transición ecológica, la economía circular y la gestión de emergencias a la insuficiencia de la financiación local.

Según ha informado la entidad en una nota, la constitución de esta Comisión ha tenido lugar en el Palacio de Carlos V en el entorno de la Alhambra de Granada, en un acto presidido por el vicepresidente de la FAMP y alcalde de El Ejido (Almería), Francisco Góngora, quien ha puesto en valor "la voluntad de colaboración de las ocho diputaciones provinciales andaluzas sumando esfuerzos, compartiendo experiencias y trabajando de manera coordinada".

"Respondemos no sólo al cumplimiento de una de las funciones esenciales de la FAMP recogida en sus estatutos, como es la defensa y promoción de las autonomías locales, sino también a la voluntad de dar un paso más en su aplicación práctica, apostando por una acción más proactiva y orientada a resultados", ha destacado.

Por su parte, el presidente de esta nueva Comisión y presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, ha hecho hincapié en que "hoy no celebramos únicamente la creación de un grupo de trabajo, sino la determinación de las diputaciones para trabajar más y mejor, de forma conjunta".

"Esta iniciativa nos pone tareas a todos, pero también nos recuerda que el verdadero peso de Andalucía reside en la unión de su territorio, en la cooperación entre administraciones y en la capacidad de dar respuestas eficaces a retos comunes, desde una visión estratégica y de futuro", ha apostillado. Todo ello con un objetivo compartido, ha añadido, "ser más eficaces y mejorar la capacidad de respuesta ante problemas y prioridades en un contexto cada vez más cambiante y complejo".

Asimismo, la vicepresidencia de esta Comisión la ostentará el presidente de la Diputación Provincial de Jaén, Francisco Reyes, mientras que la secretaria general de la FAMP, Yolanda Sáez, ejercerá las funciones de secretaría "prestando el apoyo técnico, jurídico y administrativo necesario para el correcto desarrollo de sus funciones".

Partiendo de la base de que muchos municipios carecen actualmente de instrumentos adecuados y de financiación suficiente para dar respuestas ágiles a las demandas ciudadanas, "las diputaciones provinciales desempeñan un papel clave como administraciones de cooperación, vertebración territorial y equilibrio entre municipios, especialmente en el apoyo a los de menor tamaño para garantizar la prestación de servicios públicos esenciales en condiciones de igualdad".

FRANCIS RODRÍGUEZ, NUEVO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DIPUTACIONES PROVINCIALES

Asimismo, el presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, ha sido designado como el nuevo presidente de la Comisión de Diputaciones Provinciales de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. Durante la reunión, Rodríguez ha agradecido la confianza depositada en su persona para asumir esta responsabilidad y ha destacado la importancia de esta nueva etapa de trabajo conjunto. "Afrontamos esta responsabilidad con el compromiso de seguir impulsando el desarrollo y generando nuevas oportunidades en nuestras provincias", ha señalado.

En este sentido, el presidente ha subrayado el papel esencial que desempeñan las diputaciones como administraciones cercanas al territorio, especialmente en el apoyo a los municipios de menor tamaño. "Granada, con sus 174 municipios, conoce muy bien el municipalismo y el papel que juegan las diputaciones para estar al lado de los pueblos, especialmente de los más pequeños", ha afirmado.

Asimismo, Rodríguez ha puesto de relieve algunos de los principales retos a los que se enfrentan los municipios andaluces, destacando la necesidad de abordar cuestiones estructurales como la financiación local, la despoblación o las comunicaciones. "Los problemas de los municipios son los mismos en todas las provincias. Tenemos que abordar la financiación local, que muchas veces queda en un segundo plano, y seguir trabajando para dar respuesta a retos como la despoblación o la mejora de las comunicaciones", ha indicado.

La nueva Comisión de Diputaciones Provinciales de la FAMP se configura como un espacio de diálogo y trabajo conjunto entre las instituciones provinciales andaluzas, con el objetivo de fortalecer su papel en el conjunto del sistema institucional, y avanzar en el desarrollo económico y social del territorio.

REFORMA DEL SISTEMA DE FINANCIACIÓN Y PLANES DE EMERGENCIAS LOCALES

La vocación práctica de esta Comisión se ha puesto de manifiesto en los asuntos tratados en la primera reunión. En este sentido, ya se ha comenzado a trabajar con enfoque práctico en propuestas concretas sobre el sistema de financiación local, tomando como base el estudio técnico desarrollado por la FAMP sobre la reforma del sistema de financiación de las entidades locales, así como la mejora de la planificación municipal de emergencias, cuestión que viene trabajando la FAMP tras los incendios forestales del pasado verano.

En este ámbito, se ha apuntado la necesidad urgente de actuar, teniendo en cuenta que más de 150 municipios andaluces carecen de planes de emergencia homologados y muchos de los existentes se encuentran desactualizados. Dar respuesta y asistencia técnica a las entidades locales es fundamental, especialmente a los municipios más pequeños donde las Diputaciones tienen competencias y mayor capacidad para actuar.

Los responsables de las diputaciones también han subrayado la importancia de aprovechar instrumentos estratégicos como la Estrategia frente al Desafío Demográfico en Andalucía 2025-2030, así como seguir reforzando la colaboración con la Junta de Andalucía para mejorar la capacidad técnica y operativa de los municipios.