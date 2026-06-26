FAMP Y FAC apoyan a los municipios en la actividad económica de caza y en materia de sanidad de fauna silvestre

El presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y alcalde de Córdoba, José María Bellido, y el presidente de la Federación Andaluza de Caza (FAC), José María Mancheño, tras firmar un convenio de colaboración. - MARIO PUERTOLLANO

GRANADA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y alcalde de Córdoba, José María Bellido, y el presidente de la Federación Andaluza de Caza (FAC), José María Mancheño, han firmado en Granada un convenio de colaboración destinado a reforzar la cooperación entre ambas entidades y "avanzar en la puesta en marcha de iniciativas relacionadas con el bienestar animal, la gestión de la fauna silvestre y la conservación de la biodiversidad en el ámbito local".

Según ha informado la FAMP en una nota, este convenio marco ha materializado la voluntad de ambas organizaciones de establecer vías de colaboración que permitan ofrecer apoyo y herramientas a las entidades locales andaluzas ante los retos que plantea la gestión de la fauna, especialmente en aquellos ámbitos vinculados a las competencias municipales.

En palabras del presidente de la FAMP, que ha hecho hincapié en que se trata "de una actividad económica muy importante en muchos municipios andaluces, sobre todo rurales, con miles de licencias y asociaciones" pero sobre todo que mantienen "una intensa relación con los ayuntamientos".

Es por ello que ha celebrado poder contar con un "vehículo común con los ayuntamientos para poder intensificar las relaciones e impulsar actividades, por ejemplo, en materia de formación y divulgación".

Y es que, más allá de la propia actividad económica y cultural, ha subrayado Bellido, "implica bastante gestión municipal, la sostenibilidad y el cuidado de nuestro entorno donde esta relación común puede ser muy beneficiosa para control de enfermedades y cuidado de la salud animal".

Por su parte, el presidente de la FAC ha agradecido a la FAMP la firma de este convenio que "va a permitir seguir trabajando por la gestión del medio natural de una manera sensata y en beneficio de la sociedad".

"Nos marcamos como objetivo colaborar con la administración en ayudar a controlar la peste porcina, así como mejorar la sanidad y la higiene animal en el medio natural a través de los municipios y provincias", ha valorado Mancheño, quien ha incidido en "la importancia de articular un marco de cooperación con el municipalismo andaluz que permita aprovechar el conocimiento y la experiencia de las sociedades de cazadores y del colectivo cinegético en la gestión sostenible del territorio y la protección de la biodiversidad".

Entre las líneas de actuación contempladas en el acuerdo se incluyen el impulso de mecanismos de colaboración para el control y gestión de poblaciones de perros y gatos asilvestrados, la mejora de la coordinación entre administraciones y entidades del territorio, así como el desarrollo de actuaciones orientadas a la protección de la sanidad animal y la fauna silvestre.

Asimismo, ha indicado que contempla la cooperación para favorecer la implantación y mejora de recursos vinculados al reconocimiento sanitario de piezas de caza mayor, unas instalaciones fundamentales para la vigilancia epidemiológica y la detección de enfermedades que pueden afectar tanto a la fauna silvestre como al sector ganadero y a la salud pública.

El convenio establece un marco de trabajo conjunto basado en el intercambio de información, la cooperación técnica, el desarrollo de acciones de sensibilización y formación, y la promoción de iniciativas que contribuyan a una gestión más eficaz de la fauna y los ecosistemas andaluces.