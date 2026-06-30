La FAMP organiza una jornada en La Palma (Huelva) para fomentar "entornos más igualitarios e inclusivos"

Jornada de la FAMP en La Palma del Condado (Huelva). - FAMP

LA PALMA DEL CONDADO (HUELVA), 30 (EUROPA PRESS)

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) ha celebrado una jornada en La Palma del Condado (Huelva) sobre Igualdad, Conciliación y Corresponsabilidad, dentro del Plan Continuo de Formación Continua de 2026. En colaboración con la Junta de Andalucía, ha tenido como objetivo generar un espacio de reflexión, intercambio de experiencias y aprendizaje compartido en torno a las políticas de igualdad, conciliación y corresponsabilidad.

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, el evento se ha desarrollado en dos vertientes, a través de la visibilización de buenas prácticas y herramientas útiles para la reducción de las brechas de género y promoviendo el compromiso institucional y social con la construcción de modelos organizativos y comunitarios más equitativos, sostenibles e igualitarios.

Asimismo, durante el encuentro, el coordinador de la FAMP, Manuel García, ha puesto de manifiesto la "importancia" del ámbito local como espacio estratégico para el impulso de iniciativas, recursos y servicios que favorezcan la conciliación y la corresponsabilidad en los municipios andaluces, "no como conceptos etéreos, sino de forma práctica, atendiendo las necesidades reales de la ciudadanía y fomentando entornos más igualitarios e inclusivos".

"La FAMP representa la voz del pueblo andaluz, de todos los pueblos, y por tanto de las políticas más cercanas, las de los ayuntamientos, que resuelven los problemas de los vecinos y vecinas a diario. La corresponsabilidad de todos con respecto a estas políticas de igualdad y conciliación se tiene que materializar en políticas concretas y en colaboración institucional en materia de financiación", ha señalado.

Por su parte, el delegado de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, José Manuel Borrero, ha destacado que "la igualdad, la corresponsabilidad y la conciliación son tres aspectos fundamentales en la vida cotidiana".

"Tenemos que estar preparados a los cambios de la sociedad; en materia de cuidados son las mujeres las que mayoritariamente asumen esta responsabilidad, y la corresponsabilidad es una herramienta para corregir esa desigualdad. La Junta está avanzando bastante en esta materia, es importante que la FAMP abra estos espacios para que se compartan experiencias e iniciativas y seguir avanzando", ha indicado.

La alcaldesa de La Palma del Condado, Rocío Moreno, que ha agradecido a la FAMP la elección de su pueblo para celebrar esta jornada, ha puesto el foco en "lo complicado de poder aplicar esta conciliación cada día" así como "la necesidad de seguir avanzando, con herramientas y recursos suficientes".

En este sentido, se ha abordado la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y la corresponsabilidad en los cuidados, como herramientas esenciales para avanzar hacia una sociedad más igualitaria.

Entre otras cuestiones, se ha debatido sobre el Pacto Andaluz por la Conciliación y la Corresponsabilidad, impulsado por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, y su compromiso institucional con el desarrollo de políticas públicas que faciliten el equilibrio entre la vida laboral, personal y familiar, promoviendo cambios culturales y organizativos que "contribuyan al bienestar de la ciudadanía y a la mejora de la calidad de vida en nuestra comunidad autónoma".

Los diferentes ponentes de la jornada han defendido la "necesidad" de promover la corresponsabilidad, entendida como "la creación de un entorno y condiciones laborales que faciliten la conciliación entre la vida profesional, familiar y personal"; sensibilizar a la población en general, y especialmente a los hombres, sobre los beneficios de la corresponsabilidad; y visibilizar la importancia de la corresponsabilidad en el reparto equilibrado de los cuidados y las tareas domésticas.

Además, impulsar la conciliación como herramienta para mejorar la calidad de vida, la productividad y la sostenibilidad organizativa; fortalecer la participación de las mujeres en el diseño, desarrollo e implementación de las políticas públicas en clave de igualdad de género; fomentar nuevas formas de organización social y modelos de referencia; y propiciar el intercambio de buenas prácticas en las administraciones Locales en materia de igualdad de género, conciliación y corresponsabilidad.