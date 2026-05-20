La FAMP refuerza la Red EDIL Andalucía como espacio de apoyo al poder local para ejecutar fondos europeos

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) ha celebrado este miércoles en Sevilla el 2º Encuentro de trabajo de la Red EDIL Andalucía en la sede de Emasesa. - FAMP

SEVILLA 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) ha celebrado este miércoles en Sevilla el 2º Encuentro de trabajo de la Red EDIL Andalucía, una iniciativa impulsada por la FAMP en el marco del Comité para el Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de Andalucía, Comité Dusia, con el objetivo de acompañar a las entidades locales andaluzas beneficiarias de la senda financiera Feder 2021-2027 en la puesta en marcha y ejecución de sus Planes de Actuación Integrados.

La jornada, celebrada en las oficinas centrales de Emasesa y de la que ha informado la FAMP en una nota, ha reunido a responsables políticos y técnicos municipales en un momento clave para la implementación de los Planes de Actuación Integrados (PAI), con una programación orientada tanto a la gestión operativa de los fondos como a la capitalización estratégica de los proyectos urbanos.

Durante el encuentro, Yolanda Sáez, secretaria general de la FAMP, ha puesto en valor el papel de la Red EDIL Andalucía como "instrumento de acompañamiento, formación especializada y cooperación entre entidades locales". Sáez ha destacado que, tras seis meses de andadura, la Red "ha demostrado que era necesaria, que está siendo útil y que tiene recorrido para seguir creciendo y reforzándose en los próximos meses".

La secretaria general de la FAMP ha subrayado que la convocatoria vinculada a los Planes de Actuación Integrados representa "una oportunidad histórica" para los municipios, diputaciones y mancomunidades andaluzas, tanto por el volumen de recursos movilizados como por su capacidad transformadora. En este sentido, ha recordado que Andalucía afronta uno de los mayores retos de desarrollo y gestión urbana de las últimas décadas, con una inversión global superior a los 865 millones de euros, de los cuales más de 735 millones proceden de financiación europea.

Sáez ha señalado que la FAMP impulsó la Red EDIL Andalucía con una vocación clara: ofrecer a las entidades locales "un instrumento útil, práctico y cercano" que les permita afrontar con mayores garantías la ejecución de los fondos europeos. "No se trata solo de acompañar la gestión de unos fondos, sino de ayudar a nuestras entidades locales a convertir una gran oportunidad financiera en proyectos reales, en transformaciones urbanas bien ejecutadas y en mejoras tangibles para la ciudadanía andaluza", ha afirmado.

La jornada también ha abordado la capitalización de los PAI como una oportunidad para multiplicar el impacto de las actuaciones y posicionar a las ciudades andaluzas en el panorama español y europeo del desarrollo urbano integrado. Además, se ha desarrollado un taller práctico centrado en cuestiones clave para la ejecución, como la selección de operaciones, la solicitud de pago de reembolso, la gestión documental, el seguimiento de indicadores, los requisitos ambientales, la trazabilidad y la justificación de gastos.

La FAMP ha destacado la buena acogida de la Red EDIL Andalucía desde su puesta en marcha. Las acciones formativas celebradas hasta la fecha han registrado una participación media superior a las 110 o 120 personas, lo que evidencia, según la Federación, la necesidad real de acompañamiento técnico y la utilidad de los contenidos ofrecidos a responsables políticos y equipos técnicos municipales.

Asimismo, la FAMP ha avanzado las principales líneas del nuevo Plan de Trabajo de la Red EDIL Andalucía para el próximo semestre. Entre ellas figuran un segundo ciclo de webinars formativos orientados a la ejecución práctica del PAI; un nuevo ciclo de buenas prácticas de entidades locales; la continuidad del buzón técnico de consultas como herramienta de asesoramiento especializado; y la celebración de un nuevo encuentro presencial en las primeras semanas de 2027.

Con este segundo encuentro, la FAMP da continuidad al trabajo iniciado en noviembre de 2025 en Málaga, donde se presentó y constituyó la Red EDIL Andalucía. La cita de Sevilla marca, además, el cierre de una primera fase de impulso y apertura de la Red y el inicio de una nueva etapa de consolidación, con una orientación más práctica, adaptada a las necesidades reales de ejecución de los municipios andaluces.

Desde la FAMP se ha reafirmado el compromiso con el desarrollo urbano sostenible, la innovación, la cohesión territorial y el papel de las administraciones locales como motores del cambio. La Red EDIL Andalucía continuará trabajando para que ninguna entidad local andaluza afronte sola el reto de ejecutar sus Planes de Actuación Integrados y para que los fondos europeos se traduzcan en resultados reales para el conjunto de Andalucía.