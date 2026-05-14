Impulsan en Huelva un taller para avanzar en la garantía de equidad energética en la transición verde

Foto de familia del taller de trabajo centrado en la equidad energética y la innovación pública de la FAMP celebrado en Huelva. - FAMP

HUELVA 14 May. (EUROPA PRESS) -

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) ha celebrado en Huelva un taller de trabajo centrado en la equidad energética, la innovación pública y el impulso de comunidades energéticas solidarias, en el marco del Proyecto Bridges y del futuro Laboratorio Social de Innovación que se pondrá en marcha.

La secretaria general de la FAMP, Yolanda Sáez Cuevas, ha puesto de manifiesto que este jueves se da "un paso decisivo hacia un nuevo modelo energético para Andalucía". "Un modelo más justo, más limpio y más democrático, donde la energía se reconoce como un bien común, y donde la transición energética no deja a nadie atrás", ha añadido antes de apuntar que la pobreza energética constituye "un desafío social y territorial importante, afectando a numerosos hogares en España".

En este sentido, según ha indicado la FAMP en una nota, la transición energética supone "una oportunidad, pero también un proceso estratégico que exige coordinación entre diferentes actores". Las actuaciones en materia de transición energética "deben garantizar que el proceso sea justo, inclusivo y socialmente equitativo".

Es por ello que Sáez ha puesto en valor la necesidad de "reforzar la coordinación entre administraciones, entidades sociales, empresas y ciudadanía para combatir la pobreza energética, llevar a cabo una transición energética justa, garantizando que nadie quede atrás".

Por su parte, el presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, ha destacado que "la energía hoy es también una cuestión social" y "por eso es tan importante que la transición energética sea justa y llegue a todos los territorios y a todos los colectivos". "Y ahí las administraciones públicas tenemos una enorme responsabilidad", ha subrayado.

Así, ha añadido que desde la Diputación de Huelva defienden que "las grandes transformaciones solo tienen sentido cuando mejoran la vida cotidiana de la ciudadanía, especialmente en los municipios pequeños, donde muchas veces los ayuntamientos necesitan apoyo técnico y económico para afrontar retos complejos". "Ese es, precisamente, el papel de esta institución", ha remarcado.

En este marco, la implantación de soluciones innovadoras, como las comunidades energéticas y el autoconsumo, adquieren "una relevancia creciente", ya que "permite fomentar la participación de la ciudadanía en la transición energética y facilitar el acceso a energía a colectivos en situación de vulnerabilidad". De este modo, las comunidades energéticas "pueden contribuir a reducir desigualdades, fortalecer la cohesión social y avanzar hacia un modelo energético más democrático, sostenible y solidario".

El encuentro ha reunido a representantes de entidades locales, administraciones públicas, comunidades energéticas ya constituidas, entidades del tercer sector, empresas del sector energético y centros académicos, configurando un espacio plural y colaborativo para abordar los retos energéticos del territorio.

EL TALLER

El taller ha tenido como objetivos principales mapear actores locales y regionales vinculados a la energía, los servicios sociales y la igualdad; crear el Laboratorio Social de Innovación, que actuará como espacio de experimentación y cocreación; conocer el contexto actual de las comunidades energéticas en Andalucía y su potencial para combatir la pobreza energética; poner en valor las comunidades energéticas ya existentes en la provincia, destacando sus aprendizajes y buenas prácticas, e identificar necesidades, retos y dificultades en materia energética en el territorio.

Se ha realizado un Mapeo de Necesidades específico como punto de partida para el desarrollo de comunidades energéticas solidarias, gracias al Taller de Co-Gobernanza orientado a identificar los actores clave y los mecanismos de gobernanza "necesarios para garantizar procesos inclusivos y sostenibles".

También se ha debatido en una mesa redonda 'El abordaje de la equidad energética desde las administraciones públicas', en la que han participado la directora gerente de la Agencia Andaluza de la Energía, Natalia Márquez; el diputado provincial de Energía, Medio Ambiente, Caza y Plagas y alcalde de Villarrasa, Arturo Alpresa, y la diputada de Servicios Sociales de la Diputación de Huelva, Carmen Díaz Soriano.

Por parte de la FAMP, ha participado en las ponencias de la jornada personal técnico --Teresa Muela, Antonio Cosio e Inmaculada Guerrero--, que ha subrayando la importancia de "trabajar desde lo local, desde lo público y desde lo comunitario para que la energía sea un derecho accesible para todas las personas".

El Proyecto Bridges, a través de las actuaciones previstas y contando con el Laboratorio Social de Innovación, permitirá, ha señalado la secretaria general en el cierre del taller, "probar nuevas formas de hacer política pública, más abiertas, más colaborativas y más centradas en las personas vulnerables".

La FAMP continuará acompañando a los municipios andaluces en el desarrollo de modelos energéticos "más inclusivos, sostenibles y solidarios", impulsando la innovación pública y la participación ciudadana como "herramientas clave" para la transformación del territorio. Para más información, los interesados puedes consultar la web https://www.famp.es/es/proyectos/page/bridges/index.html.