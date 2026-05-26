La Junta de Andalucía y la FAMP exigen al Gobierno de España que incremente el presupuesto del PFEA

Nieto (izda.) y Bellido (2º izda.), durante su visita a obras del PFEA en Córdoba. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÓRDOBA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero en funciones de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, y el alcalde de Córdoba y presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), José María Bellido, han reclamado este martes al Gobierno de España el aumento de la financiación destinada al Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA), congelada desde hace cuatro años por la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), y también su actualización, para adaptarlo a las nuevas necesidades de los ayuntamientos andaluces y de los desempleados del medio rural.

En este sentido, Nieto ha anunciado que la Junta diseñará con la FAMP una propuesta que elevará al Ministerio de Trabajo para que, a través del PFEA, los ayuntamientos puedan financiar proyectos de formación y servicios del llamado Tercer Sector que genere empleo estable.

Nieto ha hecho estas declaraciones durante su visita, junto a Bellido, a las obras ejecutadas en la calle Poeta Emilio Prados de la capital cordobesa con cargo al PFEA 2025, que han supuesto un inversión de más de 200.000 euros del total de 1,1 millones de euros que recibe Córdoba entre las tres administraciones que cofinancian el programa, es decir el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), la Junta de Andalucía y la Diputación de Córdoba.

El Gobierno central, a través del SEPE, financia el 55% del PFEA, para sufragar la mano de obra, lo que supone 194,8 millones este año, de los que 30,2 millones se destinan a la provincia de Córdoba. La Junta y las diputaciones financian el 45% restante, correspondiente al coste de los materiales. En concreto, el Ejecutivo andaluz sufraga el 75% de 65,7 millones, de los que 10,2 millones se destinan a Córdoba, y las instituciones provinciales el 25%, es decir, 21,9 millones, de los 3,4 millones corresponde a la provincia cordobesa.

Son las mismas cuantías que el año pasado y que el anterior, según ha recordao Nieto, detallando que la Junta realiza su aportación mediante subvenciones a las diputaciones, cuya convocatoria se publicó la semana pasada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

Para Nieto, "el PFEA es uno de los grandes programas empleo de España, que se ejecuta en Andalucía y Extremadura, y desgraciadamente sufre el absoluto despropósito de no tener Presupuestos Generales del Estado en los últimos tres ejercicios. Eso impide que el Gobierno de España incremente la aportación y la Junta y las diputaciones tampoco pueden incrementarla, porque es proporcional".

La financiación del programa se mantiene, pero "los precios crecen" por lo que "los ayuntamientos pueden ejecutar menos proyectos y se crean menos empleos", de modo que, según ha argumentado Nieto, "necesitamos Presupuestos del Estado, entre otras cosas para que el PFEA se actualice, porque hace mucho bien, sobre todo en pequeños municipios en los que es prácticamente la única vía para mejorar los espacios urbanos".

Así lo reclamaron los representantes de la Consejería, tanto en la comisión regional del PFEA, como en las comisiones provinciales, y Nieto ha dejado claro que "cuando haya nuevos Presupuestos Generales del Estado pediremos que se actualice con las pérdidas de los tres últimos años, y la Junta y las diputaciones incrementaremos nuestra aportación en proporción".

No obstante, el consejero en funciones también ha hecho hincapié en la necesidad de actualizar el PFEA, cuya normativa reguladora tiene casi 30 años, porque "la realidad de Andalucía y de las personas que se acogen a este programa no es la de hace 30 años".

En este sentido, ha anunciado que, en colaboración con la FAMP, la Junta presentará al Gobierno de España "una alternativa real que responda a la Andalucía de hoy, a las necesidades de los ayuntamientos de hoy y de los parados rurales de hoy, que no son las mismas de hace 30 años".

Nieto ha explicado que el perfil de éstos ha cambiado, siendo mayoritariamente mujeres y con cualificación en actividades distintas a la construcción y restauración, que centran los proyectos financiados por el PFEA. Por ello, ha abogado por modernizar el PFEA para "apostar mucho más por la formación, por la generación de empleo estable y por el Tercer Sector de los cuidados".

Por su parte, el alcalde de Córdoba y presidente de la FAMP, José María Bellido, ha destacado que el PFEA permite a los ayuntamientos crear empleo, en concreto 424 en la capital con las obras ejecutadas en el último ejercicio, y 77 solo en la actuación visitada en la calle Poeta Emilio Prados.

Con ello, según ha subrayado, "damos recursos a las familias a cambio de su trabajo, que además viene muy bien para mejorar la calidad de vida y la habitabilidad de nuestras calles". Además de esta calle, en el último año se ha intervenido en vías como Virgen del Mar, María la Judía o Párroco Bartolomé Blanco.

En el Ayuntamiento de Córdoba, según ha explicado, tienen "un plan de obras con lo que nos demandan los ciudadanos, y una de las vías de financiación es el PFEA. Nos permite llegar a todos los barrios y que la habitabilidad no solo se base en grandes proyectos, sino también actuar en lo pequeño, como el arreglo de acerados", ha subrayado el regidor.

No obstante, como presidente de la FAMP, ha señalado que, si el PFEA tiene importancia para una ciudad como Córdoba, para los pequeños municipios andaluces es "vital" para hacer obras y generar empleo, por lo que "es una reclamación justa la reforma del sistema y que se descongelen las cuantías, porque en cuatro años han subido mucho los costes", ha concluido.