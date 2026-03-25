El presidente de la Diputación de Sevilla destaca el papel del municipalismo como "pieza fundamental"

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, antes de la reunión de los presidentes de diputaciones provinciales dentro de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP). - Álex Cámara - Europa Press

GRANADA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla ha participado este miércoles en la constitución de la Comisión de Trabajo de Diputaciones Provinciales de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP).

Según ha destacado la institución provincial en una nota, el organismo tiene el objetivo de "reforzar la voz y el papel de las diputaciones en los grandes debates del municipalismo andaluz y, al mismo tiempo, ofrecer propuestas y respuestas concretas a problemas reales que afectan al día a día de la ciudadanía"

La constitución de esta Comisión ha tenido lugar en el Palacio de Carlos V en el entorno de la Alhambra de Granada, en un acto presidido por el vicepresidente de la FAMP y alcalde de El Ejido, Francisco Góngora y en el que ha participado el presidente de la Diputación., Javier Fernández.

Fernández se ha congratulado de "compartir esta jornada con las ocho diputaciones de Andalucía" y ha valorado "poder disponer de este foro de colaboración ante cuestiones comunes relativas al ámbito local y del municipalismo".

"El municipalismo se ha convertido en una pieza fundamental de la estructura y la arquitectura democrática de nuestros país. Los ayuntamientos y las propias diputaciones son las instituciones más cercanas a los vecinos y vecinas de nuestros pueblos y las más y mejor valoradas, precisamente por esa cercanía y por ese ejercicio de 'ventanilla única' en la que interconectamos a la ciudadanía con la Administración", ha señalado.

La nueva Comisión de Trabajo de Diputaciones Provinciales de la FAMP va a estar presidida por el titular de la Diputación de Granada, Francisco Rodríguez, mientras que la vicepresidencia la ostentará el presidente de la Diputación Provincial de Jaén, Francisco Reyes.

Por su parte, la secretaria general de la FAMP, Yolanda Sáez, ejercerá las funciones de secretaría, que implican apoyo técnico, jurídico y administrativo. La vocación práctica de esta Comisión se ha puesto de manifiesto en los asuntos tratados en la primera reunión.

En este sentido, ya se ha comenzado a trabajar con enfoque práctico en propuestas concretas sobre el sistema de financiación local, tomando como base el estudio técnico desarrollado por la FAMP sobre la reforma del sistema de financiación de las entidades locales, así como la mejora de la planificación municipal de emergencias, cuestión que viene trabajando la FAMP tras los incendios forestales del pasado verano.

En este ámbito, se ha apuntado la necesidad urgente de actuar, teniendo en cuenta que más de 150 municipios andaluces carecen de planes de emergencia homologados y muchos de los existentes se encuentran desactualizados. Dar respuesta y asistencia técnica a las entidades locales es fundamental, especialmente a los municipios más pequeños donde las Diputaciones tienen competencias y mayor capacidad para actuar

Los responsables de las diputaciones también han subrayado la importancia de aprovechar instrumentos estratégicos como la Estrategia frente al Desafío Demográfico en Andalucía 2025-2030, así como seguir reforzando la colaboración con la Junta de Andalucía para mejorar la capacidad técnica y operativa de los municipios.