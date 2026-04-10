El presidente de la FAMP ensalza "el papel transformador del municipalismo con proyectos, ideas y personas"

El presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y alcalde de Córdoba, José María Bellido, recoge la distincón. - FAMP

CÓRDOBA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha puesto en valor este viernes "el papel esencial de las entidades locales andaluzas y de la FAMP como espacio de encuentro, cooperación, defensa de intereses comunes y generación de soluciones compartidas".

Así se ha pronunciado al recoger en Córdoba el galardón que se ha concedido a la FAMP en los I Premios a la Excelencia de la Administración Local, en la modalidad de asociacionismo y colaboración público-privada, donde ha subrayado que "este reconocimiento pone de manifiesto que Andalucía avanza desde lo local", destacando "el papel transformador de los municipios y diputaciones a través de proyectos, ideas y personas en el trabajo diario de sus profesionales".

Durante su intervención, ha apuntado que "el premio no es sólo para la institución, sino para todas las personas que la hacen posible y que trabajan cada día al servicio de la ciudadanía". "Las entidades locales, desde el municipio más pequeño hasta las grandes ciudades, están en primera línea, siendo las primeras en detectar problemas y ofrecer respuestas en circunstancias cada vez más complejas", ha resaltado.

Es por ello que ha reclamado "una financiación local justa y suficiente y seguir avanzando en un modelo de cogobernanza" con el objetivo de "ser más eficientes". Igualmente, ha agradecido la labor de la Junta de Andalucía, y especialmente del consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, "por su buen hacer tras haber sido alcalde mucho tiempo, así como su disposición y colaboración permanente con el municipalismo andaluz".

Además, ha recordado que "los grandes desafíos actuales --como el reto demográfico, la transición ecológica, la transformación digital y la cohesión social-- tienen su punto de partida y su aplicación directa en el ámbito local". "Si queremos una Andalucía equilibrada y con oportunidades, tenemos que mirar a los municipios, clave para vertebrar el territorio y fijar población", ha aseverado.

Así, desde la FAMP seguirán "trabajando para acompañar a las entidades locales, fomentar la colaboración y defender el papel del municipalismo", ha indicado, para remarcar que "fortalecer lo local es fortalecer Andalucía". El presidente ha cerrado su intervención felicitando al conjunto de entidades premiadas y agradeciendo "el trabajo de quienes hacen posible, cada día, el municipalismo andaluz".