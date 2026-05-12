Reunión de la FAMP y la Asociación de Agentes Tutores en Andalucía para avanzar en el convenio de colaboración

La secretaria general de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Yolanda Sáez Cuevas, con el vocal de la Asociación Nacional de Agentes Tutores en Andalucía (ANAT), José Diego Díaz. - FAMP

SEVILLA 12 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Yolanda Sáez Cuevas, se ha reunido con el vocal de la Asociación Nacional de Agentes Tutores en Andalucía (ANAT), José Diego Díaz, para avanzar en el convenio de colaboración en el que vienen trabajando junto a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía y que está "prácticamente finalizado".

Durante el encuentro, que ha tenido lugar en la sede de la FAMP en Sevilla, Yolanda Sáez y el responsable de la asociación han coincidido en destacar la necesidad de impulsar la profesionalización de los policías municipales que prestan o vayan a prestar servicio como agentes tutores mediante el desarrollo de labores de prevención, protección y mediación, dirigidas especialmente a menores y jóvenes, así como actuaciones de colaboración con los centros educativos, las familias y las administraciones públicas para mejorar la convivencia y prevenir conductas de riesgo.

Para ello, es fundamental la coordinación de la FAMP para articular la implicación de las entidades locales en una labor de protección y prevención de la infancia y adolescencia. Por el colectivo al que se dirige, ha destacado Sáez, "este convenio es de gran importancia para la FAMP". "Está en nuestro haber promover la cooperación entre las entidades locales andaluzas y el desarrollo de iniciativas de interés común para la ciudadanía, en este caso, a la infancia y adolescencia. Y lo vamos a hacer posible a través de una asociación que agrupa y representa a los agentes tutores de las policías locales, desarrolla actuaciones de prevención, educación y mediación dirigidas a menores y a la comunidad educativa".

Dotar de instrumentos y de formación a los agentes tutores en cada uno de los municipios va a contribuir a "mejorar la convivencia en todo el territorio, pero también a prevenir situaciones cada vez más habituales en infancia y adolescencia, como acoso, violencia o conductas de riesgo", ha indicado la secretaria general de la FAMP.