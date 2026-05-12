Por Andalucía presenta un plan de choque para "frenar el abandono histórico" del patrimonio de Granada

Miembros de Por Andalucía en Granada. - POR ANDALUCÍA

GRANADA 12 May. (EUROPA PRESS) -

Por Andalucía ha presentado este martes una batería de propuestas destinadas a "frenar el abandono histórico" del patrimonio y la cultura de Granada, donde considera "prioritario" el aumento presupuestario y la mejora de la gestión pública de los "grandes motores culturales e investigadores de la provincia".

En este sentido, la coalición aboga por un aumento inmediato de la financiación tanto para la Alhambra como para el Parque de las Ciencias; y plantea el aumento del personal estructural en todos los departamentos del Patronato de la Alhambra y Generalife.

Esto último con el fin de revertir las privatizaciones acometidas en los últimos años, así como la mejora sustancial de las condiciones laborales de la plantilla del Parque de las Ciencias.

A ello suman "la urgencia" de impulsar la Orquesta Ciudad de Granada (OCG) con una financiación estructural y suficiente que garantice su viabilidad, y acabar con la actual situación de parálisis de la Biblioteca de Andalucía, asumiendo su vital importancia como ente autonómico.

"Es una cuestión de prioridades políticas y de justicia", ha señalado el candidato de Por Andalucía en la provincia de Granada, Rafa Sánchez Rufo, afirmando que "el desmantelamiento de lo público impulsado por la derecha" cuesta "muy caro" a los andaluces.

Por Andalucía ha mostrado además su rechazo a la venta del Centro de Menores en el histórico barrio del Albaicín, exigiendo su paralización inmediata para recuperarlo y darle un uso dotacional y cien por cien público que responda a las necesidades de los vecinos del barrio.

En esta misma línea de defensa del entorno, la coalición asume y apoya las reivindicaciones ciudadanas para salvar Sierra Elvira y exige medidas urgentes e inversiones concretas para frenar la alarmante degradación que sufren actualmente las murallas de la capital granadina y el valioso patrimonio histórico de la ciudad de Guadix.

El plan integral de Por Andalucía también incluye la recuperación de todas las acequias de la provincia de Granada, "fundamentales para la conservación de la biodiversidad y la agricultura tradicional".

Junto a ello incluye la protección definitiva de la Azucarera de San Isidro en Salobreña, la restauración integral de los baños árabes de Churriana de la Vega y la articulación de un plan de ayuda específico para la conservación y fomento de las Cuevas de las Ventanas, en el municipio de Píñar.