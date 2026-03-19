Ayuntamiento y la Fundación Cajasol consolidan su apuesta por la cultura de Huelva con un convenio marco

Firma del convenio entre Ayuntamiento de Huelva y Fundación Cajasol. - FUNDACIÓN CAJASOL

HUELVA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva y la Fundación Cajasol han firmado un convenio marco de colaboración cultural que refuerza la cooperación entre ambas instituciones. Este acuerdo consolida el compromiso de la Fundación con el Festival Flamenco 'Ciudad de Huelva', al que ha apoyado desde su primera edición, ampliando ahora su implicación al Carnaval Colombino.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, el convenio permitirá desarrollar conjuntamente actividades culturales que "refuercen la identidad y la vida cultural de la ciudad, promoviendo la participación ciudadana y el talento local".

En este sentido, la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha declarado que se renueva "un compromiso que ya es histórico entre el Ayuntamiento de Huelva y la Fundación Cajasol". "Desde la primera edición del Festival Flamenco, su apoyo ha sido constante, y ahora se amplía también al Carnaval Colombino, demostrando una implicación total con la cultura y las tradiciones de nuestra ciudad", ha añadido.

De esta forma, la primera edil ha agradecido "de manera muy especial" a Antonio Pulido y a toda la Fundación Cajasol su compromiso con Huelva, toda vez que ha asegurado que este convenio marco "permitirá reforzar la difusión de la cultura onubense, apoyar a creadores y garantizar que la cultura llegue más lejos, de forma transparente y eficiente".

Tras la firma, Pilar Miranda ha insistido en que la colaboración público-privada es "motor de desarrollo", porque "cuando instituciones y entidades comprometidas trabajan juntas, la ciudad gana en creatividad, calidad cultural y proyección turística, beneficiando a todos los ciudadanos".

Por su parte, el presidente de Fundación Cajasol, Antonio Pulido, ha resaltado que para la entidad es "un orgullo renovar este compromiso con el Ayuntamiento de Huelva". "Nuestro apoyo al Festival Flamenco 'Ciudad de Huelva' forma parte de la historia, y ampliar ahora esta colaboración al Carnaval Colombino refuerza la apuesta por la cultura y las tradiciones de la ciudad".

"Seguiremos trabajando junto al Ayuntamiento para impulsar proyectos que acerquen la cultura a la ciudadanía y proyecten el talento onubense. Agradezco a la alcaldesa, Pilar Miranda, su confianza y voluntad de seguir avanzando juntos en esta labor", ha abundado.

En este sentido, el convenio firmado supone un marco estable de colaboración entre el Ayuntamiento y la Fundación Cajasol, permitiendo sumar esfuerzos en la organización y promoción de actividades culturales de gran relevancia para Huelva.

Además de mantener su apoyo histórico al Festival Flamenco Ciudad de Huelva, la Fundación amplía su colaboración al Carnaval Colombino, una de las fiestas "más importantes" de la ciudad que "combina creatividad, identidad y participación ciudadana".

Según lo acordado en el convenio, la Fundación Cajasol participará en la contratación de espectáculos y actividades culturales, contribuyendo al desarrollo de proyectos que impulsen tanto la promoción del patrimonio cultural como la difusión de los artistas locales.

Este acuerdo asegura "la transparencia y eficiencia en la gestión, mediante procedimientos claros de seguimiento, justificación y difusión de la colaboración". La firma del convenio marco subraya la apuesta del Ayuntamiento de Huelva por la colaboración público-privada como "estrategia de desarrollo cultural, fortaleciendo la presencia de la ciudad en el ámbito cultural regional y nacional y favoreciendo la participación de ciudadanos y visitantes en sus principales eventos culturales".