Hasta 50 municipios y aldeas de la provincia de Huelva disfrutan al aire libre este verano del 'Cine en el Pueblo'

HUELVA 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

Hasta cincuenta pueblos y aldeas recorrerá este verano Juan Fernández, técnico de cultura de la Diputación y proyeccionista de 'Cine en el pueblo', programa con el que lleva más de tres décadas. En septiembre, cuando acabe la campaña, su camión habrá sumado unos mil nuevos kilómetros a los más 32.000 kilómetros que lleva rodados desde 1992.

Según ha indicado la Diputación en una nota de prensa, treinta y cuatro años después se ha ganado el apodo de 'Juan Cine' y ya son muchos los vecinos de la sierra, el Andévalo y la Cuenca, quienes esperan el día de la proyección para saludarlo. Hasta un homenaje le han hecho en Berrocal este año. "Hay lugares donde los niños no han visto nunca una pantalla de cine. Sitios donde el cine solo llega a través de la televisión", comenta.

Al respecto, el programa cubre el vacío existente en la provincia de Huelva en programaciones culturales de cine, en municipios y aldeas de menos de 3.000 habitantes. La proyección de películas al aire libre durante los meses de verano "promueve la calidad de vida y el bienestar de la población residente y visitante en los lugares que visita la campaña", como rezan las bases de la convocatoria anual de 'Cine en el pueblo'.

En este sentido, hace una semana, en Fuenteheridos, instalaron una máquina de palomitas. Y son muchos los pueblos en los que vecinos y vecinas que se sacan sus sillas de playa y su mesa plegable para cenar al aire libre. Los pueblos y aldeas ofrecen al programa personal de apoyo para labores de carga y descarga, montaje y desmontaje y adecúan un espacio al aire lib re, cerrado en su contorno, con toma de corriente y sillas para los espectadores. Es el caso de Villablanca, donde este verano se proyecta en la plaza 'Tadeo Jones'.

"Cuando llega Juan y tiene que hacer el montaje, todos ayudamos en lo que se pueda, porque nos traen algo que es muy bienvenido para el pueblo", ha explicado el concejal de Cultura de Villablanca, Mario Martín.

Por otro lado, la joven Sofía Modena, que trabaja de voluntaria en las actividades culturales de Villablanca, refiere "el acierto" de esta campaña "porque no todo el mundo puede ir al cine ni tiene la disposición de un coche para ir a La Antilla a ver una película". A Sagrario Adame, su madre, le gusta que se reúnan todos los niños en la plaza "hoy que hay muchísimo Internet y están todo el día con los móviles, pues todos lo niños vienen aquí, se reúnen, juegan, hablan unos con otros y es muy bonito porque así se mantienen las cosas auténticas de los pueblos".

Por otro lado, el vicepresidente de la Diputación y alcalde de Villablanca, José Manuel Zamora, ha manifestado que "llevar el cine a cualquier punto de la provincia de Huelva, aunque sea una población de trescientos o cuatrocientos habitantes, es un orgullo: el que siente la Diputación por tener este programa".

"Cuando algunos niños me dicen que ya han visto la película, les digo: la has visto en la tele o en el móvil, pero cuando la veas esta noche en la pantalla grande, me contarás la diferencia. En muchos pueblos vienen padres con sus hijos y les cuento que ellos ya venían de niños, cuando proyectaba en 35 milímetros y que me ayudaban con la rebobinadora, los pequeños escuchan esas historias con los ojos como platos", apunta.