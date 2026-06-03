El académico Teodoro León Gross analiza en Diputación de Huelva los desafíos del periodismo ante la actualidad

El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, durante su intervención el encuentro 'La actualidad andaluza, a diario', protagonizado por el periodista, escritor y académico Teodoro León Gross. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Huelva ha acogido este miércoles el encuentro 'La actualidad andaluza, a diario', protagonizado por el periodista, escritor y académico Teodoro León Gross, quien ha ofrecido una reflexión sobre los principales desafíos que afronta el periodismo en un contexto marcado por la inmediatez y la sobreabundancia de información.

La cita ha reunido a profesionales de la comunicación, representantes institucionales y público interesado en conocer de primera mano la visión de una de las voces más reconocidas del panorama periodístico andaluz, que presenta en Canal Sur Televisión, el programa, 'Mesa de Análisis', según ha detallado la Insititución provincial en una nota.

En el marco de una conferencia-coloquio conducida por el también periodista Paco Reyero, el presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, ha destacado "la mirada rigurosa, serena y bien fundamentada" de León Gross, que "lleva años ayudándonos a comprender la realidad con criterio y rigor", ha dicho.

El presidente ha afirmado que "el periodismo de calidad sigue siendo una herramienta imprescindible para la democracia porque cuanto mejor informados estamos, más libres somos". Toscano ha agradecido la colaboración de Paco Reyero y su implicación en una iniciativa que, desde la Diputación, acerca a Huelva a algunas de las voces "más interesantes y autorizadas" del panorama periodístico y social de nuestro país.

En su conversación con Reyero, el académico ha analizado los cambios que atraviesa el ejercicio del periodismo en un contexto marcado por la inmediatez y la sobreabundancia informativa. Así, ha reflexionado sobre los retos que afronta la profesión y se ha preguntado hasta qué punto es posible seguir ejerciendo el periodismo conforme a los cánones y estándares tradicionales en la sociedad actual. "El periodismo no se puede hacer, no se puede ejercer, desde la convicción de que representas a un bando, sino desde la convicción por el rigor y la defensa de la veracidad", ha remarcado.

A partir de las reflexiones recogidas en su libro 'La muerte del periodismo', León Gross ha abordado" el debilitamiento" de rutinas profesionales que históricamente han definido el oficio, así como el impacto que fenómenos como las noticias falsas, la posverdad o la creciente presión de la actualidad permanente están teniendo sobre la práctica periodística.

El conferenciante también ha profundizado en la evolución de la relación entre periodistas y fuentes de información, un vínculo que ha experimentado importantes transformaciones en la era digital. En este sentido, ha defendido la necesidad de preservar los principios del periodismo como garantía para ofrecer a la ciudadanía una información contrastada, fiable y de calidad.

Licenciado en Filología Hispánica, doctor en Periodismo y profesor Titular de Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Málaga (UMA), León Gross escribe actualmente como columnista de opinión en ABC y participa como comentarista en Herrera en Cope, el programa de Carlos Herrera.