Un acertante de Huelva gana más de 1,2 millones de euros con el Eurojackpot de la ONCE

HUELVA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sorteo del Eurojackpot de la ONCE de este martes ha dejado un premio de más de 1,2 millones de euros en Huelva, un boleto, con un valor de dos euros, que fue vendido por Sebastián Martín en la céntrica plaza de las Monjas de la capital y que el único acertante en España.

Según ha indicado la empresa en una nota de prensa, el mega sorteo europeo que vende en España la ONCE con otros 18 países del espacio económico europeo dejó este martes un premio de segunda categoría que ascendió a algo más de 1,2 millones de euros, el único acertante en España de este sorteo.

El afortunado o afortunada acertó los cinco números y un sol (número complementario) y se quedó a un solo sol de conseguir el bote que ofrecía este juego europeo que ascendía a diez millones de euros.

En este sentido, el vendedor, cumplió este martes, precisamente, 14 años como vendedor de la ONCE. Se estrenó justamente el día en el que la ONCE ponía en marcha su Sorteo Extraordinario del 11/11 en 2011. "Imagino que el que lo ha ganado se volverá loco de contento", ha señalado el vendedor sin saber quién ha sido el afortunado o afortunada de este sorteo.

"Me hubiese gustado que hubiera sido un Cuponazo de viernes más repartido, pero está bien, espero que algún día se pase por mi lado y sepa quién es", ha comentado.

Para el próximo viernes el Eurojackpot ofrece un bote de 18 millones de euros. Por su parte, el sorteo diario de la ONCE del martes dejó ayer un cupón premiado con 35.000 euros en Granada y Ubrique (Cádiz). Los cupones de la ONCE son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas.

La organización mantiene una responsabilidad con la ciudadanía promoviendo una política de juego responsable con los más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías. Los cupones de la ONCE se comercializan por los cerca de 21.000 vendedores y vendedoras de la Organización. Además, se pueden adquirir desde https://www.juegosonce.es/ y en establecimientos colaboradores autorizados.