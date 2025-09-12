Activada la fase de emergencia en el incendio del embalse de Teliarán de Calañas (Huelva) y se refuerzan los medios

HUELVA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha activado a las 19,15 horas de este viernes la fase de emergencia, en su situación operativa 1, del Plan Infoca debido al incendio forestal declarado en el paraje del Embalse de Teliarán, en el término municipal de Calañas (Huelva). Además, se ha reforzado el dispositivo de extinción con siete medios aéreos y una veintena de efectivos terrestres.

Así lo ha anunciado Sanz y el propio Infoca en un comunicado a través de su cuenta de 'X', consultada por Europa Press, el fuego ha sido declarado las 16,27 horas de este mismo viernes, y dada su magnitud ha obligado al corte de las carreteras HU-5101 y las vías del tren.

El Infoca ha tenido que ampliar durante la tarde los medios destinados para logra su perimetración, además cuenta con el apoyo del Consorcio Provincial de Bomberos.

En la zona se encuentran desplegados seis grupos de bomberos forestales, cuatro técnicos de operaciones, un agente de medio ambiente, siete autobombas, así como una Unidad de Análisis y una Unidad Médica. En cuanto a los medios aéreos, operan en el área un helicóptero de mando, dos helicópteros semipesados, dos ligeros, uno pesado y un avión de coordinació

Por su parte, el Consorcio de Bomberos ha explicado que el incendio se ha originado cerca de la H-15101, en una zona de placas solares. Hasta la zona se han desplazado los parques de Minas de Riotinto y Valverde del Camino, con cuatro camiones y seis bomberos.

Asimismo, el alcalde de Calañas, Diego Carrasco, a través de las redes sociales del Ayuntamiento ha explicado que el incendio se encuentra cerca del núcleo urbano, pero "todos los medios aéreos y terrestres" están trabajando.

Por ello, el alcalde ha pedido "precaución" y "calma" a los vecinos, toda vez que ha recomendado a los vecinos no se acerquen a la zona, así como "que se recojan toldos y se cierren ventanas por seguridad".

Asimismo, la web de la DGT informa que se ha procedido al corte total de la carretera HU-5101, en el kilómetro 2 en ambos sentidos, por lo que se ruega extremar la precaución y evitar la zona.