Activado la fase de emergencia en situación operativa 1 por un incendio en Bonares (Huelva) que afecta a la A-49

Incendio en Bonares (Huelva). - PLAN INFOCA

BONARES (HUELVA), 17 (EUROPA PRESS)

La Junta de Andalucía ha activado la fase de emergencia en situación operativa 1 de los Servicios de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) por el incendio forestal declarado este domingo sobre las 17,13 en el paraje El Corchito, en el municipio de Bonares (Huelva), cuya acumulación de humo ha afectado a la carretera A-49.

Así lo ha comunicado el consejero de Presidencia e Interior, Antonio Sanz, en un mensaje publicado en su cuenta oficial de 'X' (antes Twitter), recogido por Europa Press, en el que además a pedido "mucha precaución" a quienes se encuentren en la zona afectada.

Asimismo, el Infoca ha confirmado a esta agencia que este nivel ha sido activado por precaución de que el humo pueda llegar a la autovía A-49.

El fuego se ha declarado en la tarde de esta jornada, en el que se han desplazado un dispositivo de trabajo compuesto dos helicópteros semipesados, tres vehículos autobombas, tres grupos de bomberos forestales, dos técnicos de operaciones y un agente de medio ambiente.