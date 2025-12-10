Activado el Plan de Emergencias por riesgo de inundaciones en la sierra de Huelva ante el aviso naraja por lluvias

Archivo - Una persona se protege de la lluvia con un paraguas.- Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

HUELVA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha activado pasadas las 14,00 horas de este miércoles el Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía (PERI) en fase de preemergencia, situación operativa 0, ante el aviso naranja por lluvias en la comarca de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche (Huelva), según ha indicado la EMA en su cuenta de X, consultada por Europa Press.

De este modo, la Aemet ha elevado a las 13,00 horas de este miércoles el riesgo por lluvia de amarillo a naranja en la comarca de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, dado que se esperan precipitaciones acumuladas de hasta 80 litros por metro cuadrado.

La alerta naranja se mantendrá activa hasta las 18,00 horas, mientras que el resto de la provincia de Huelva se mantiene en alerta amarilla, con una previsión de lluvias de 25 litros por metro cuadrado, que se desactivará también a las seis de la tarde.

Esta fase de preemergencia está caracterizada por el seguimiento del fenómeno producido y de las previsiones y predicciones disponibles, de las que se informa a los órganos y autoridades competentes en materia de protección civil, así como a la población en general. El 112 pide a la población "extremar la precaución" y mantener una conducta "responsable" ante el aviso naranja.

Ante los avisos de lluvia, el 112 recomienda "extremar la precaución" y seguir algunas pautas de autoprotección para "prevenir riesgos y garantizar la seguridad". De este modo, señala que en días de fuertes precipitaciones y tormentas, es preferible evitar los desplazamientos por carretera.

Si es imprescindible viajar, es importante informarse, antes de salir, del estado de las carreteras por las que se va a transitar y una vez en camino seguir las indicaciones de paneles informativos y de los agentes de la autoridad, así como mantenerse informado a través de medios de comunicación y redes sociales de la previsión meteorológica. Con lluvia al volante se debe disminuir la velocidad y aumentar la distancia de seguridad.

Además, remarca que "nunca hay que cruzar por una zona inundada o con balsas de agua" y, si se ha cruzado por cualquier motivo una zona anegada, después hay que probar con ligeras pulsaciones los frenos. Si además nos vemos sorprendidos por una fuerte crecida de agua dentro del vehículo hay que prepararse para abandonarlo inmediatamente cuando el agua sobrepase el eje de la rueda. Tampoco se debe acampar ni estacionar cerca de los cauces de los ríos aunque estén secos para evitar ser sorprendidos por una súbita crecida de agua.

Emergencias Andalucía recomienda mantener la calma y seguir las informaciones de fuentes oficiales en redes sociales y medios de comunicación "para evitar rumores y falsas informaciones", y en caso de emergencia, llamar al 112, servicio disponible las 24 horas, todos los días del año.