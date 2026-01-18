Agencia Destino Huelva vuelve a Fitur y muestra una provincia "diversa y sostenible"

Agencia Destino Huelva promueve el jamón ibérico a través de proyectos internacionales en Jabugo. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agencia Destino Huelva desembarca en una nueva edición de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) para "mostrar fortaleza" con una "ambiciosa propuesta" que reafirma el potencial de la provincia como un destino integral "de primer nivel". Bajo una estrategia de segmentación, Huelva presenta en Madrid un catálogo de experiencias que combinan "tradición, innovación tecnológica y una apuesta firme por la sostenibilidad, abarcando desde la Sierra hasta la Costa".

Tal y como ha emmitido la Diputación de Huelva en una nota, la delegación onubense llega a Fitur avalada por un plan de acción que busca "diversificar la oferta turística y consolidar mercados internacionales". Para ello, ha estructurado su presencia en cinco ejes fundamentales que recogen la esencia de sus municipios y mancomunidades.

El segmento cultural lidera la propuesta con una oferta que fusiona el legado histórico con la vanguardia digital. Experiencias Inmersivas con proyectos como el 'Carnaval Experience' de Isla Cristina, la Jornada de Patrimonio de Cumbres de Enmedio y los Castillos de Niebla, Cumbres Mayores y Cumbres de San Bartolomé.

La institución provincial ha hecho mención especial para el legado Arqueológico y Moderno, en el que se presentan hitos como el Dolmen de Soto en Trigueros, el patrimonio prehistórico de la Cueva de la Mora en Jabugo, el Renacer de Fernández de Landa en Villalba del Alcor, y el producto 'Huelva, The British Legacy' en la capital.

Asimismo, han precisado que hay espacio para tradiciones y fiestas, con eventos de "gran arraigo religioso" como las Cruces de Mayo --Bonares y Villarrasa--, la Semana Santa de Moguer y la cabalgata de Reyes Magos de Higuera de la Sierra; las ferias como la de Tosantos en Niebla y fiestas de Calañas y Ajaraque, el Festival Sierra Celta de Cortegana o la Feria del Caballo de Cartaya "subrayan la identidad única de la provincia".

Además, la provincia se consolida como referente culinario con eventos que ponen en valor "la excelencia de sus productos de la tierra y el mar". Desde la Feria del Vino de Chucena, Bollullos Par del Condado, que se presenta como 'La capital del vino', hasta la consolidación de las Rutas del Vino Condado de Huelva bajo criterios de calidad Acevin; Huelva celebrará "aniversarios clave" como la 30ª edición de la Feria de la Gamba, la Chirla y el Boquerón en Punta Umbría, además de promover el jamón ibérico a través de proyectos internacionales en Jabugo. Además, se destacarán la IV Feria Nacional del Guiso Marinero en Islantilla; las muestras de tradiciones ibéricas en Santa Olalla del Cala o Sabor Frontera, de Ayamonte.

De esta forma, Huelva se posiciona como el "corazón" de la naturaleza andaluza con una oferta "que promueve el respeto al entorno y el descanso". La capital se presenta como un refugio de bienestar, mientras municipios como Hinojos y Villanueva de los Castillejos potencian sus senderos. Se apostará también por la creación de un gran corredor litoral en el Condado y el fomento del senderismo en Alájar y Fuenteheridos muestran un "compromiso real" con el turismo de naturaleza. Por su parte, Aroche, Cortegana y Almonaster la Real se unen para presentar 'Tres culturas, un legado'.

Por otra parte, el deporte se convierte en un "motor turístico estratégico" con la celebración de competiciones de alcance internacional. Huelva acogerá el Campeonato Europeo de Bádminton 2026, mientras que Almonte será sede del Mundial de Motocross. Se suman torneos "de gran impacto mediático" como la Gañafote Cup y la Costa de la Luz Champion Cup, que junto a la actividad profesional del Circuito de Velocidad Monteblanco, refuerzan este segmento.

En esta línea, la costa onubense evoluciona hacia un modelo de gestión inteligente y accesible. Un ejemplo de innovación digital, con la Mancomunidad del Condado, que presenta oficinas virtuales con contenido 360º e inteligencia artificial (IA) para el visitante.

También se hará hincapié en la gestión del litoral, con proyectos como 'Islantilla muda su piel', que buscan mejorar la accesibilidad y el disfrute familiar, o la zona Náutico Deportiva de Lepe; mientras que la celebración del III Congreso Internacional Bandera Azul sitúa a la provincia "en el centro del debate sobre sostenibilidad turística".