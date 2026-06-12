Agotadas las entradas para el pase de tarde del espectáculo 'Tablao de Arcángel' en el patio del Ayuntamiento de Huelva

Archivo - El cantaor 'Arcangel'. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA - Archivo

HUELVA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El espectáculo 'Tablao de Arcángel', que el próximo sábado llegará al patio del Ayuntamiento de Huelva, ha agotado ya todas las entradas para la función prevista a las 21,00 horas, confirmando la enorme expectación generada por una de las propuestas más especiales de la programación cultural de la ciudad.

No obstante, según ha indicado el Consistorio en una nota, todavía quedan localidades disponibles para el pase de las 12,00 horas, "una oportunidad única para disfrutar de una experiencia diferente en el corazón de Huelva" y de uno de los artistas "más reconocidos y admirados de nuestra tierra".

Concebido como un encuentro cercano entre el cantaor y el público, 'Tablao de Arcángel' recupera la esencia más pura del flamenco en un formato íntimo que permitirá a los asistentes vivir el cante desde una perspectiva poco habitual, marcada por "la emoción, la autenticidad y la cercanía".

Además, el singular entorno del Patio del Ayuntamiento contribuirá a crear una atmósfera "única" para un espectáculo pensado para "sentir el flamenco" a escasos metros de sus protagonistas y "disfrutar de la fuerza interpretativa de Arcángel", en una cita concebida para el encuentro entre artista y público.

Desde el Ayuntamiento de Huelva se anima a los aficionados al flamenco y al público en general a aprovechar las últimas localidades disponibles para la sesión matinal, una propuesta cultural "diferente" para disfrutar de la mañana del sábado en la capital de la mano de "una de las voces más importantes del panorama flamenco contemporáneo" y uno de los artistas "que mejor representan el talento y la proyección cultural de Huelva".

Para las personas interesadas en asistir, las entradas para el pase de las 12,00 horas continúan a la venta a través de la plataforma municipal de venta de entradas: www.entradas.huelva.es.