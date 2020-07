Aguirre señala que la Junta de Andalucía está "confinando y atendiendo" a los migrantes que llegan contagiados

Descarta una "cartilla Covid" porque "entra en conflicto con la Ley de Protección de Datos"

HUELVA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud, Jesús Aguirre, ha indicado este miércoles desde la Junta de Andalucía se está confinando a los inmigrantes que llegan positivos a las costas andaluzas y, si tienen sintomatología clínica de ingresos, "están siendo ingresando en los hospitales del sistema sanitario público autonómico".

De esta manera, preguntado en Huelva durante la partida del último contingente de temporeras marroquíes por la posibilidad de que se den casos con la llegada de pateras a la comunidad andaluza, el consejero ha reseñado que esperaba que "si llegan pateras, que llegarán muchas, el volumen de positivo sean el menor posible".

En este sentido, ha reiterado que a los que dan positivo en el PCR los están confinando, "al igual que a los convivientes", al tiempo que ha remarcado que eso "es un trabajo de negociación con la Secretaría General de Emigraciones, con el Gobierno de España".

Por otra parte y con respecto a la posibilidad de implantar una cartilla Covid como ha propuesto el Gobierno autonómico de Madrid, Aguirre ha subrayado que desde la Junta "no ven" el implantar una cartilla Covid en Andalucía, ya que "entra en conflicto con la Ley de Protección de Datos" que hace que datos tan sensibles como los sanitarios no puedan reflejarse en una cartilla y máxime cuando no es una voluntariedad, sino que te haya tocado haber pasado la enfermedad".

"Desde la semana pasada lo estuvimos valorando, pero no se contempla, ni vamos a tomar ninguna medida con respecto a esta cartilla, porque no la vemos prioritaria".