Aiqbe realiza un "esfuerzo significativo" con la FP "ante necesidades de mano de obra" y empleo femenino

HUELVA 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas de Huelva, Juan del Olmo, ha subrayado que la entidad realiza un "esfuerzo significativo" colaborando con los centros de Formación Profesional ante "las necesidades de obra por los nuevos proyectos", así como campañas para la integración de la mujer al empleo industrial.

En una entrevista concedida a Europa Press, el presidente ha explicado que las empresas auxiliares de Huelva "no tienen capacidad para acometer todas las obras que se están haciendo", por ello, se está requiriendo compañías de otras lugares e incluso de otros países.

Al respecto, ha señalado que la entidad ha firmado un acuerdo con la Junta de Andalucía para acoger a los alumnos de formación profesional de FP Dual para que se formen en las plantas. "Lo que queremos es que no pase como en los años 60, que todos los técnicos vinieron de fuera y aquí solamente se puso la mano de obra de los operadores", ha comentado.

Por ello, este convenio tiene como objetivo contribuir a la formación de estudiantes de Formación Profesionales de forma que los profesionales cualificados sean de Huelva. Además, ha señalado que hay dos tipos de manos de obra que se está demandando, por un lado para la construcción de las plantas, y, por otro, para el mantenimiento de las mismas.

"Ahí, en el mantenimiento de las plantas, las empresas auxilias tienen que crecer y yo me imagino que crecerán porque van a aumentar el volumen de negocio", ha señalado.

EMPLEO FEMENINO

Por otro lado, en cuanto a fomentar el empleo femenino en la industria, Del Olmo ha señalado que en las estadísticas de 2024, el porcentaje de mujeres de la edad más alta es "bajísimo", mientras que en "la franja de 25 años hay en torno a un 30%, lo cual quiere decir que se ha incorporado".

En este sentido, Del Olmo ha señalado que la Aiqbe colabora con la Universidad de Huelva (UHU) en fomentar la incorporación de las mujeres a empleos industriales, de hecho, "hay mucha incorporación de mujeres", pero hay que hacerlo a edades más tempranas, por ello, han emprendido campañas en centros escolares, "antes de que decidan la diversificación en el Bachillerato".

"Tenemos muchas ingenieras químicas o industriales, es decir que cada vez hay más mujeres. Ahora, por ejemplo, tenemos en la Junta Directiva de tres mujeres de las 22 empresas, hay tres mujeres que son directivas. Eso hace 15 años era impensable, era todo hombres", ha matizado.