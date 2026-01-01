Aiqbe señala que 2026 será un año "muy importante" porque arrancan algunos de los "grandes proyectos" de Huelva

Archivo - Proyecto CirCular de Atlantic Copper. - ATLANTIC COPPER - Archivo

HUELVA 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas de Huelva, Juan del Olmo, ha subrayado que 2026 será un año "muy importante", porque se pondrán en marcha muchos de los proyectos ya anunciados.

En una entrevista concedida a Europa Press, Del Olmo ha señalado que se pondrán en marcha los proyectos que están en construcción y los nuevos proyectos ya anunciados, que "iniciarán su construcción o su planificación", ya que "hay que tener en cuenta que se tratan de iniciativas de mucha cuantía económica, de cierta complejidad tecnológica y eso hace que los arranques de los mismos no sean muy rápidos".

De este modo, entre los proyectos anunciados que se iniciarán el próximo año se encuentra la planta de hidrógeno verde de Moeve, que supondrá una inversión de 304 millones de euros, en su primera fase. También ha mencionado la planta de metanol verde de Magnon Green Energy, con una inversión de 700 millones de euros o diversas actuaciones en el Puerto de Huelva por valor de 400 millones de euros.

Pero también ha mencionado aquellos proyectos se han iniciado este 2025, y que se encuentran en diferentes grados. Así, ha destacado la planta de biocombustibles de segunda generación de Moeve y Bioils, con una inversión de 1.200 millones; la construcción de infraestructura logística por parte de Moeve y Exolum, con un presupuesto de 299 millones, que ha incluido un cambio de tubería desde el muelle del petrolero y que están haciendo un muelle nuevo de 500 metros.

También están las obras del proyecto CirCular de Atlantic Copper, con una inversión de 400 millones; la ampliación de la planta de Air Liquid, que supone 35 millones de euros; una nueva planta de fertilizantes de Fertinegro Biotech, con un presupuesto que está en construcción de 75 millones; y el desarrollo de una planta de alcohol isopropílico (IPA), que es un alcohol que se utiliza en alcohol sanitario, con una inversión de 75 millones.

Por ello, Del Olmo ha señalado que este 2025 "ha sido un año de extraordinario impulso para la industria, sentando las bases para un futuro de crecimiento sostenible y colaborativo".