Alcalde de Almonte (Huelva) acusa de "querer distorsionar la realidad" tras el requerimiento de expedientes de Zona ORA

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ALMONTE (HUELVA), 2 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Almonte (Huelva), Francisco Bella (Ilusiona), ha defendido la gestión "transparente" de la adjudicación de la Zona Ora de Matalascañas, toda vez que ha explicado que la presencia de la Guardia Civil el pasado martes en las dependencias del Ayuntamiento para la retirada de documentación por "mandato judicial" se debe a que "los expedientes a entregar pesaban mucho y había que hacerlo a través de pendrive", por ello, ha acusado de "querer distorsionar la realidad".

Así lo ha puesto de manifiesto el alcalde almonteño durante el Pleno Extraordinario celebrado este jueves en el que se debatían tres mociones relacionadas con la Zona ORA de Matalascañas, pero que se han aplazado, ya que Vox ha ofrecido al equipo de Gobierno, "intentar llegar a un acuerdo".

En este sentido, el alcalde de Almonte, Francisco Bella, ha tomado la palabra para "esclarecer varios asuntos relacionados" con la Zona ORA, entre ellos, la personación de la Guardia Civil en el Ayuntamiento para la retirada de expedientes por "mandato judicial" debido a las diligencias previas abiertas por la plaza 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de La Palma del Condado que investiga la adjudicación del contrato de la Zona ORA de Matalascañas y el contrato municipal para explotar los aparcamientos municipales de pago en la aldea de El Rocío.

Sobre este asunto, Bella ha aclarado que "cada vez que un juzgado se pide un papel en el juzgado y este es demasiado grande para enviarlo por correo se ponen de acuerdo con el técnico del ayuntamiento o quien sea para entregar el papel". "Eso es lo que ha ocurrido ahora. Simple y llanamente".

Al respecto, ha confirmado que el juzgado ha pedido esta documentación porque "ustedes --en referencia a la oposición-- lo han denunciado" porque "dicen que hay sospechas de que la cosa está mal".

"Por lo tanto, no existe nadie investigado, lo dice claramente el Consejo, y por lo tanto lo único que se está haciendo es labores de comprobación. Y cuando un documento pesa mucho, pues se le dice a la Guardia Civil, la Policía Judicial, vaya usted y recójalo", ha espetado el alcalde.

Por ello, ha acusado de "querer distorsionar la realidad" y "quién informa a los periodistas en ese sentido tendrá que asumir la responsabilidad de lo que hace, simple y llanamente". "La Guardia Civil viene a recoger el papel porque se le tiene que dar en un pendrive, porque pesa mucho por correo electrónico", ha repetido

Por otro lado, ha defendido la "transparencia" del proceso de adjudicación de la Zona ORA, y ha negado que la oposición "no tenga información" porque "los tres o cuatro expedientes" requeridos "han venido al Pleno, están completos y ustedes tienen acceso a ellos".

"Eso es una utilización, entiendo yo, partidista de los procesos judiciales. Y que quede claro que cuando uno pone una denuncia en el juzgado, este pide papeles, es lo normal. Lo que ocurre, que es verdad, que ustedes están haciendo denuncias, y lo he dicho antes, sobre todo aquellos que consideran que es bueno para los ciudadanos de Almonte, o que es un éxito de ilusión", ha aseverado.

Por otro lado, también ha negado que la Zona ORA suponga "un perjuicio para el pueblo de Almonte durante 30 años", porque el objetivo era "resolver un problema que había en Matalascaña, endémico, que estaba toda la urbanización levantada, y eso costaba hacerlo seis o siete millones de euros"

"Esto tiene un recorrido de aquí a las elecciones donde vamos a ir salpicando y diciendo cosas y a lo mejor la gente en mayo se lo creen y nos vuelven a votar a todos nosotros y hacemos de nuevo un gobierno Frankenstein", ha enfatizado.

Asimismo, ha alertado de que "alguno de aquí ha presentado fotografías de un documento mediante espionaje en un despacho de este Ayuntamiento". "Hasta ahí no vamos a llegar

MOCIONES APLAZADAS

Antes de proceder al debate, el alcalde ha informado que Vox ha ofrecido "la posibilidad de llegar a un acuerdo", por lo que los puntos a debatir en este pleno sobre la Zona ORA "se han dejado sobre la mesa" hasta que ambas partes se sienten.

Así, el portavoz de Vox en el Ayuntamiento Almonteño, José Joaquín de la Torre, ha explicado que hace un año ya ofreció al alcalde "hablar para llegar a un acuerdo", pero que esta vez "ha sido el alcalde quién ha llamado para hablar", ya que "esto es un problema que está ahora aquí" y "para el que venga, porque si eso sigue en un procedimiento judicial, puede ser que dentro de cinco años haya que reponer a la empresa con diez o con nueve millones de euros", por lo que "hay que llegar a un acuerdo".

OPOSICIÓN

El portavoz del PSOE, José Miguel Espina, tras la celebración del Pleno, en una atención a medios, ha explicado que han mantenido una postura de "silencio" porque "se llama la atención por suspirar, mejor callar hasta el voto" de la Zona Ora.

"Ahora lo ha dejado encima de la mesa porque dice que quiere negociar. No sabemos si quiere negociar con todo el mundo, con toda la oposición o solamente con el concejal de Vox. Nosotros tenemos una postura clara, siempre hemos dicho que esto era cuestión de hablarlo, pero ahora no. Ahora resulta que está judicializado y hasta que este procedimiento no termine nosotros no nos vamos a sentar ni con empresarios ni con nadie para hablar de la zona azul porque creemos que ahora primero tiene que hablar la justicia", ha comentado.

Por otro lado, la concejal de Mesa Convergencia Rocío del Mar Castellano, ha indicado que también han mostrado la postura "del silencio" hasta el debate de la Zona Azul, la cual "no no ha dejado sobre la mesa porque se haya vuelto dialogante" sino porque "iba a tener a once concejales en su contra" y "no se podía permitir salir la tercera vez derrotado".

"Pero además han mentido diciendo que la Guardia Civil en la legislatura pasada, cuando yo era alcaldesa, vino más de mil veces. Lo cierto es que la Unidad de Delitos Económicos ha estado en Almonte esta semana pasada y ha venido a recoger los expedientes porque el juzgado de La Palma se los había pedido y ellos no los habían entregado", ha señalado.

"DETENCIÓN DE UN CONCEJAL"

Por otro lado, durante el turno de dudas y preguntas, se ha producido una confrontación entre la concejal Ana Saavedra con uno de los concejales no adscritos, el alcalde llamó al orden, pero, según Bella, el concejal no adscrito José Luis Carrillo le llamó "sin vergüenza" y le pidió que abandonara el Pleno.

El concejal no adscrito se ha negado a abandonar el Pleno y el alcalde ha pedido a la Policía Local que "lo desalojen", tras lo que ha suspendido durante algunos minutos la sesión. Así, todos los grupos de la oposición y los concejales no adscritos han abandonado el Pleno como señal de protesta por la decisión del alcalde.

Tras el Pleno, el concejal Ernesto Abel Herrera ha explicado que ha sido el "Pleno de la vergüenza", porque "si los concejales de Ilusiona dicen 'qué vergüenza' para el alcalde es poesía", pero si lo dice el resto es "motivo para traer a seis policías y a tres guardias civiles en una detención absolutamente ilegal".

"Mi compañero José Luis Carrillo está declarando delante de un juez, explicando que aquí se ha producido una detención absolutamente ilegal y de abuso de poder sin ni siquiera tener la palabra y sin ser amonestado una vez", ha aseverado.

Al respecto, el edil ha criticado que el equipo de Gobierno está "muy nervioso" y "está actuando como los perros acorralados porque se sienten amenazados después de llevarse tres años amenazando, sin dar información y amenazándonos para que se vaya a los juzgados".