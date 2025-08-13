Alcalde Jabugo (Huelva) destaca la "rápida actuación" para estabilizar el incendio y el "civismo" de vecinos

JABUGO (HUELVA), 13 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Jabugo (Huelva), Gilberto Domínguez, ha destacado este miércoles la "rápida actuación" de la Junta para activar la Fase de Emergencia 1 del Plan Infoca, lo que permitió que los efectivos lograrán estabilizar el incendio "en el menor tiempo posible", que según primeras estimaciones, ha calcinado unas 30 hectáreas, toda vez que ha agradecido "la colaboración y el civismo" de los vecinos desalojados.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, tras la reunión mantenida a primera hora de este miércoles en el Puesto de Mando Avanzado, el operativo ha dado por estabilizado el incendio forestal declarado este martes en el término municipal de Jabugo y el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, ha comunicado que el Plan de Emergencia desciende a fase de preemergencia situación operativa 0.

Asimismo, desde el Ayuntamiento han señalado que el fuego ha sido perimetrado completamente durante lo noche, lo que ha permitido que los vecinos de las pedanías de Los Romeros y El Quejigo, que fueron desalojados de forma preventiva y trasladados al Pabellón Municipal y al Salón de La Noria para preservar su seguridad, puedan regresar a sus hogares durante la mañana.

En este sentido, el alcalde de Jabugo, Gilberto Domínguez, ha agradecido "la predisposición, civismo y voluntad de colaboración" demostrada por todas las personas desalojadas, así como "la actitud solidaria de los vecinos y vecinas del municipio, que en todo momento se ofrecieron a colaborar en esta situación".

Además, Domínguez ha destacado la "rápida actuación" de la Consejería de Presidencia, para activar la Fase de Emergencia 1 del Plan Infoca, lo que permitió "una intervención inmediata y coordinada". Así como el apoyo del presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, y el Consorcio Provincial de Bomberos.

El alcalde ha expresado, también, su agradecimiento por el apoyo y respaldo de los municipios vecinos y, especialmente, a todos los efectivos que han trabajado "de forma incansable para estabilizar el incendio en el menor tiempo posible". Durante la jornada se mantendrán efectivos del Infoca para dar por controlado este incendio forestal que ha calcinado unas 30 hectáreas de terreno.

Además, en la tarde de este martes, debido al incendio de Jabugo se emitió una alerta de "alejamiento preventivo" para las aldeas de La Magdalena y Aguas Teñidas por "atmósfera con humo", pero gracias a la "rápida actuación" de los bomberos, según han indicado la empresa que gestiona las dos minas ubicadas en esos núcleos, "el humo se ha ido disipando y la actividad se desarrolla con normalidad".