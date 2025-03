Alcalde de Lepe (Huelva) pide información al Gobierno central ante los posibles casos de Viruela del Mono

LEPE (HUELVA), 3 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Lepe (Huelva), Adolfo Verano, ha pedido información al Gobierno de España, a través de la Subdelegación del Gobierno en Huelva, al conocer la aparición de un posible foco de Viruela del Mono en el municipio, ya que, según los datos que manejan, el origen del brote "estaría en un hotel a donde el Gobierno central envió recientemente a casi un centenar de migrantes".

En un audio remitido a los medios de comunicación, el primer edil lepero ha señalado que el PP pidió "explicaciones" sobre la llegada de estas personas, "sobre cómo habían llegado y con qué propósito". "Aunque he hablado con la subdelegada del Gobierno en Huelva, no hemos tenido una comunicación oficial ni el protocolo con el que esas personas vienen, si se les ha hecho reconocimiento médico, que parece que no se lo hacen en origen, sino en destino. Lo que sabemos por la Consejería es que se ha puesto en marcha un protocolo ante la sospecha de que sea viruela del mono", ha explicado.

Por ello, ha reclamamos que "se informe oficialmente al Ayuntamiento del Lepe, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que trabajan en el municipio para poner los recursos a disposición o para buscar la idoneidad", ya que ese dispositivo "se instala en Lepe por parte del Gobierno de España sin previo aviso y sin conocer el objetivo de esto ni cómo está funcionando internamente".

"No sabemos el funcionamiento de ese dispositivo, no tenemos conciencia de cómo funciona y Lepe se merece estar informado de todos los extremos cuando se monta un dispositivo de esa envergadura, con las consecuencias de traer de manera desordenada a personas, que son personas, sin los controles mínimo que se deben llevar a cabo. Lo que sí me tranquiliza es que está la epidemiología detrás y activando los protocolos necesarios", ha incidido.

Al respecto, el alcalde considera "imprescindible" que el Gobierno "dé la cara y explique qué está pasando, qué medidas se han tomado y qué piensan hacer para evitar que la enfermedad se propague".

En este sentido, ha indicado que desde el Ayuntamiento de Lepe van a estar "muy atentos" a esta situación y van a seguir "exigiendo respuestas y soluciones" y "transparencia e información clara" porque "la salud y la seguridad de los vecinos es lo más importante" y "trabajar de la mano".