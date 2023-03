Alcalde de Nerva (Huelva) muestra "cautela" porque la Junta "solo dice que va a iniciar expediente" de cierre de vasos

NERVA (HUELVA), 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Nerva (Huelva), José Antonio Ayala (PSOE), ha mostrado este viernes su "cautela" ante la información sobre el cierre temporal de dos vasos de residuos no peligrosos del vertedero, toda vez que considera que la presión "está dando frutos" y espera que "no sea una cortina de humo a dos meses de las elecciones" para que la Junta "diga que está haciendo algo" cuando "solo se está diciendo que se va a iniciar un expediente" del cual "la empresa ahora se puede defender" y "ya veremos en qué queda".

Así lo ha manifestado en declaraciones a Europa Press, en las que el alcalde de Nerva ha valorado que con este cierre temporal "se confirma la tesis" que tenía el Ayuntamiento "desde hace mucho tiempo" y ha subrayado que le parece "significativo" que la Junta diga que "supera en más de 2,86 millones de toneladas el máximo de capacidad permitida", por lo que se ha preguntado que "dónde estaban los controles" porque "esos casi tres millones de toneladas no aparecen de un día para otro".

En este sentido, Ayala ha explicado que ha escrito al consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, y portavoz del Gobierno de la Junta, Ramón Fernández-Pacheco, "por tercera vez", pidiendo "información sobre los hechos" que han motivado "la apertura del expediente sancionador" y "si ha habido algún tipo de resolución".

"Porque lo que aparece en los medios es como si ya se le hubiera puesto la multa, pero creo que si se le ha notificado el expediente a la empresa habrá sido ayer, antes de ayer y hoy. Es decir, estamos en el inicio de un expediente sancionado, cuando está saliendo como si ya se hubiera puesto la multa y ya se fueran a cerrar los vasos y eso no es así, sino que ahora se está hablando del inicio de un expediente sancionador", ha expuesto.

A este respecto, ha argumentado que con esto es "cuando se abren unos indicios" que "coinciden plenamente con lo que el Ayuntamiento lleva defendiendo mucho tiempo", motivo por el cual "en 2008 no se le dio la licencia municipal y que en 2017 la empresa consiguiera llevarse el gato al agua", pero "tras pleitear" y el mismo por el que el pasado mes de febrero el consistorio nervense denegó a la empresa del vertedero la licencia de obra mayor para ejecutar las fases 2 y 3 del recrecimiento, "precisamente basados en las tesis que ahora la Junta utiliza para abrir este expediente sancionador".

Asimismo, se ha referido a que el cierre temporal habla de vasos "no peligrosos" pero que el Ayuntamiento entiende "que están operados de la misma manera que los peligrosos", ya que "tienen la misma cota unos que otros", algo que "es palpable desde fuera porque se ve", por lo que Ayala ha asegurado "no entender" porque no abre expediente también por los peligrosos "cuando está muy claro que están también muy por encima de su cota".

El alcalde de Nerva se ha mostrado "contento" de ver que, "aunque sea una pelea de David contra Goliat, se está viendo que los argumentos que está utilizando en Ayuntamiento tienen fundamento", toda vez que ha pedido "cautela" porque "solo es el inicio de un expediente sancionador" y que "si se resuelve en este sentido, entonces diremos que estamos muy contentos", pero de momento, como regidor dice que está "viendo cuáles son los siguientes movimientos tanto de la empresa como de la Junta".

Finalmente, el alcalde de Nerva ha explicado que, "si se abre expediente" por "un exceso" que supone "un incumplimiento de las autorizaciones ambientales", la norma "marca que cuando hay incumplimiento del condicionado que se le impone, lo que corresponde es retirar la autorización de actividad". Por eso, ha explicado que se muestra "cauteloso" porque "a lo mejor hacerlo con los no peligrosos y dejar lo otro" es "siempre dejar una puerta abierta a que siga funcionando".