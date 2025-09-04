Alcalde de Punta (Huelva) dice que el PSOE "tiene los informes" del proyecto en Pinos del Mar y destaca su "legalidad"

PUNTA UMBRÍA (HUELVA), 4 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Punta Umbría (Huelva), José Carlos Hernández Cansino", quien también ejerce las competencias en el área de Urbanismo, ha destacado este lunes la "transparencia" y "legalidad" del proyecto sociosanitario en Pinos del Mar, toda vez que ha apuntado que el PSOE "tiene la información" desde este jueves, por lo que asegura que "cuando han mandado la nota de prensa tenían la documentación".

Así lo ha manifestado en un audio remitido a los medios, en el que Cansino ha lamentado que el PSOE "aproveche" que esté en el hospital por el nacimiento de su hijo el jueves pasado y con su mujer "ingresada", para "decir que aquí no hay transparencia", motivo por el cual considera que "no es de recibo" y que se le ocurren "muchísimos calificativos" sobre ello, pero "no quiere crispar más a la sociedad".

"El informe, que sé que la información que han solicitado, no solamente es un informe, que también es un informe técnico por parte del jefe de contratación, donde se pormenoriza la legalidad de toda la actuación municipal, incluida otra documentación que también solicitaron, se le ha puesto a disposición hoy al portavoz del Grupo Municipal Socialista, Luis Manuel Alfonso Villegas", ha remarcado.

En este punto, Hernández Cansino ha criticado que "sabiendo que el alcalde podría estar ahora mismo de baja paternal" y que el informe se puso a su disposición "el pasado sábado" y "se ha entregado este jueves", puede entender que "no le quieran felicitar" por haber sido padre, pero no que "por eso nos acusen de falta de transparencia". "Desde luego define muy bien el tipo de oposición que está haciendo el PSOE".

"Pero es más, es que cada vez que piden una información municipal de cualquier expediente, la tienen prácticamente de forma inmediata. Aquí se actúa con transparencia", ha dicho antes de añadir que lo que le "llama la atención" es que "es un proyecto que nació en su legislatura, que vendieron a bombo y platillo, que no fueron capaces de sacar y que se retrasó muchísimas veces".

Al respecto, ha apuntado que "ahora está avanzando con dificultades", pero "está avanzando" y que espera que "se impulse de forma importante en los próximos días y meses", toda vez que ha remarcado que la empresa encargada fue la que "adjudicó el anterior equipo de Gobierno" en "la pasada legislatura".