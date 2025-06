El alcalde de Punta Umbría (Huelva) acusa al PSOE de intentar "perjudicar inversiones" con "argumentos falsos"

PUNTA UMBRÍA (HUELVA), 3 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Punta Umbría (Huelva), José Carlos Hernández Cansino (Unidos por Punta Umbría), ha remarcado que "a día de hoy, no hay ningún tránsfuga" en el Ayuntamiento y ha lamentado que el PSOE "intente perjudicar inversiones y la construcción de viviendas sociales en nuestro pueblo, utilizando argumentos falsos" y "sin fundamento jurídico".

Así lo ha indicado en una nota de prensa en respuesta a una información del PSOE de Punta Umbría que aseguraba que el nombramiento de un concejal "tránsfuga" en el Ayuntamiento "compromete la legalidad y la seguridad jurídica de futuras inversiones en el municipio", toda vez que afirmaba que "todo acuerdo aprobado con el voto de un tránsfuga que implique mejoras puede ser declarado nulo de pleno derecho".

Al respecto, Hernández Cansino ha señalado que, "según el informe que ha realizado el secretario municipal, se acredita que no hay ningún tránsfuga, y así se hizo saber a todos los miembros de la Corporación en el último Pleno". "Por una parte, el concejal José Luis Contreras sigue perteneciendo al PP y no consta que se le haya expulsado ni del partido ni del grupo y tampoco él lo ha abandonado", ha añadido.

Por otra, señala el alcalde que "en el informe del secretario se indica que el voto de un concejal es personal y válido, al margen del grupo al que pertenezca el concejal que emita el voto, incluso si fuera concejal no adscrito o tránsfuga" que, continúa afirmando, "no es el caso".

"En ningún momento la Ley dice que ese voto sea nulo o pueda dar lugar a anular acuerdos, sino todo lo contrario", ha manifestado Hernández Cansino, expresando que "el artículo 73.3 al que aluden desde el PSOE no le afecta porque, para que le fuera aplicable, primero debe ser concejal no adscrito y, segundo, debe mejorar sus derechos políticos y/o económicos con respecto a los que tenía en su grupo de procedencia, y el señor Contreras en el momento de aceptar las delegaciones no es concejal no adscrito y sigue en su grupo municipal popular".

Por todo ello, ha subrayado que "ni le es aplicable el 73.3, ni es tránsfuga, ni esa condición tiene nada que ver con que su voto implique la nulidad de ningún acuerdo" y ha puesto como "ejemplo" los "acuerdos adoptados en la anterior legislatura", con "dos concejalas no adscritas que concurrieron a las elecciones con el PP y después gobernaron con los socialistas".

Además, ha insistido en que "el derecho de voto de un concejal forma parte del ejercicio de su función representativa y eso es personal e intransferible", por lo que al regidor municipal le parece "un absoluto brindis al sol, que el PSOE hace sin ningún tipo de soporte jurídico, con la única intención de perjudicar a este equipo de Gobierno y a los proyectos en marcha".

"Les invito a que presenten un solo informe jurídico o una sola sentencia judicial que diga que el voto de un concejal, incluso si fuera no adscrito o tránsfuga, implica la nulidad de un acuerdo municipal", ha concluido.