El alcalde de Punta Umbría (Huelva) lamenta que el Gobierno "renuncie a cuidar la playa de El Portil"

Situación de la playa de El Portil en Punta Umbría (Huelva). - AYUNTAMIENTO DE PUNTA UMBRÍA

PUNTA UMBRÍA (HUELVA), 3 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Punta Umbría (Huelva), José Carlos Hernández Cansino, ha lamentado el "abandono" por parte del Gobierno a la playa de El Portil tras las declaraciones de la subdelegada del ejecutivo en Huelva, María José Rico, sobre su situación en las que ha indicado que "la aportación masiva de arena que se veía haciendo año tras año resulta una pérdida y derroche de fondos públicos, porque una embestida de agua se lo lleva".

En una nota de prensa, Hernández Cansino ha asegurado que esta decisión "viene a confirmar lo que el Ayuntamiento lleva denunciando desde hace muchísimo tiempo: que el Gobierno de España ha abandonado El Portil a su suerte".

Sobre la propuesta de Rico del rescate de las concesiones administrativas de ocho viviendas situadas en primera línea de playa ha señalado que "abandona a los propietarios afectados, a los que se les augura un largo proceso judicial, y a los más de 800 metros de playa que continúan sin una solución y que los vecinos no pueden disfrutar con seguridad".

Hernández Cansino ha señalado que actualmente, durante las pleamares con un coeficiente medio, el agua cubre completamente la playa hasta alcanzar las escolleras.

"Mientras el Gobierno no aporte arena, el Ayuntamiento no puede reponer los accesos de forma segura. Con varias pleamares de gran coeficiente, los anclajes serían arrastrados por el mar y volveríamos a generar una situación de riesgo para la integridad física de las personas", ha reafirmado.

En este sentido, el primer edil ha insistido en que el Consistorio "actúa con responsabilidad al no instalar accesos que podrían convertirse en un peligro por la dinámica actual del mar".

"El Gobierno ha renunciado a cuidar la playa de El Portil y a garantizar que exista una playa segura para vecinos y visitantes. Sin embargo, los ciudadanos siguen dirigiéndose al Ayuntamiento porque es la Administración más cercana, cuando la competencia sobre la playa corresponde al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico", ha reseñado.

Asimismo, el alcalde ha destacado que el Ayuntamiento "lleva reclamando desde 2018 la regeneración de la playa mediante aportes de arena", tanto a través de acuerdos plenarios como de numerosas iniciativas institucionales y reivindicativas, "sin obtener respuesta".

Hernández Cansino ha rechazado la comparación realizada por la subdelegada con la actuación desarrollada en Mazagón. En este sentido, ha indicado que el Ayuntamiento de Punta Umbría "ya ha ejecutado" las actuaciones que le correspondían en El Portil, con una inversión superior a los 800.000 euros para reparar el colector y la ejecución de la escollera de protección.

"Ahora solo falta que el Gobierno de España cumpla con su responsabilidad y realice el aporte de arena necesario para recuperar la playa", ha concluido el alcalde.