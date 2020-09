Alcalde de San Silvestre de Guzmán (Huelva) propone a la Junta crear un foro común sobre la incidencia del covid

SAN SILVESTRE DE GUZMÁN (HUELVA), 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de San Silvestre de Guzmán (Huelva), José Alberto Macarro, ha propuesto a la Junta de Andalucía la creación de un foro o espacio común en el que estén representadas todas las administraciones con el objetivo de establecer un canal de comunicación directo sobre la incidencia del covid-19 en los distintos municipios.

Según ha informado el Consistorio en una nota de prensa, el primer edil ha realizado esta propuesta en el marco de un encuentro con la delegada de la Junta de Andalucía en Huelva, Bella Verano, en el que ha abordado distintas cuestiones relacionadas con la actualidad del municipio y de la comarca del Andévalo.

"Ha sido una reunión de trabajo en la que he podido poner sobre la mesa la problemática de diversas cuestiones que afectan tanto a San Silvestre de Guzmán como la comarca del Andévalo y el mundo rural", ha explicado.

Macarro ha subrayado la importancia de mantener un canal de comunicación fluido entre las distintas administraciones a la hora de informar a los ciudadanos sobre la incidencia que tiene en estos momentos el coronavirus en el territorio onubense, con especial atención a las zonas rurales. "Necesitamos trasladar esa información a nuestros vecinos de primera mano y no nos puede llegar de forma distorsionada como está ocurriendo hasta ahora", ha advertido. "Un alcalde o alcaldesa no puede enterarse el último de estas cuestiones", ha insistido.

Al margen de la sanidad, el primer edil de San Silvestre de Guzmán ha abordado otras cuestiones como la educación. Macarro ha reclamado a la administración regional que "no se produzcan recortes de profesorado o de unidades docentes" y ha recordado que los ayuntamientos tienen que afrontar ahora una serie de competencias que no les corresponden como la desinfección de los centros educativos, por lo que ha vuelto a reclamar la puesta en marcha de una línea de financiación extraordinaria.

El alcalde de San Silvestre de Guzmán ha reclamado también la restitución al 100 por ciento del servicio de transporte público, modificado durante el estado de alarma. "Es inadmisible que el vecino de mi pueblo que tenga que desplazarse hasta Huelva y no disponga de un vehículo particular tenga que utilizar un autobús que sale a las ocho menos veinte de la mañana y no regresa hasta las siete y media de la tarde", ha denunciado.

Por ello, el primer edil ha reclamado la inclusión del municipio en el Consorcio Metropolitano de Transportes de la Junta. Por último, Macarro ha reclamado, en nombre de los alcaldes de la provincia, una modificación del modelo de tramitación de subvenciones y líneas de ayuda puestas en marcha por la administración regional, ya que "muchos ayuntamientos, en especial los más pequeños, carecen del tejido técnico que tienen los grandes consistorios para poder acogerse a ellas", lo que provoca que en muchas ocasiones no puedan acogerse a estas ayudas.