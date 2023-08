Alcaldesa de Cala (Huelva) califica de "insostenible" la situación por cortes de agua y pide "celeridad" para el Anillo

CALA (HUELVA), 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Cala (Huelva), Maite Rodríguez (PSOE), ha calificado de "insostenible" la situación que están viviendo los vecinos de su municipio desde el mes de abril debido a las restricciones de agua, toda vez que ha recordado que este es "el cuarto verano" con cortes. Por ello, ha pedido a la Junta "celeridad" y que "se agilicen" las obras del Anillo Hídrico para "disponer de un punto de captación de agua" para todos los municipios, ya que hasta ahora "cada uno se abastece de un pozo o un acuífero".

En declaraciones a Europa Press, la alcaldesa ha advertido de que este es el cuarto año en el que el municipio sufre restricciones de agua, aunque este 2023 llevan desde abril con los cortes.

"Empezamos con cuatro horas diarias, ahora estamos con ocho, pero hace un par de días tuvimos restricciones de tres horas más por la tarde porque el consumo aumentó debido a las temperaturas tan altas. Por lo que nos estamos quedando sin agua, ya que la captación ha bajado a tres litros y medio por segundo, cantidad que es insuficiente para darle al municipio el abastecimiento que necesita", ha subrayado.

Por ello, la regidora ha calificado que la situación es "cada vez más insostenible", ya que Cala "se nutre de un solo pozo y desconocemos el agua que le queda".

Tras varios veranos con esta situación, la alcaldesa ha lamentado que los vecinos "por desgracia" están "acostumbrados", pero "no por ello, deja de ser al final insostenible", puesto que "hay momentos en que se necesita el agua y no hay" o lo "perjudicial" que es para la hostelería "ya que a las once de la noche ya se corta".

"No obstante, el miedo que hay es que el pozo se quede sin agua si no llueve y que en Cala al final no tengamos de dónde abastecernos. Por ello, la empresa que nos gestiona está haciendo estas restricciones para que podamos tener agua en el día y está completando con camiones cisternas", ha remarcado.

Ante ello, ha insistido en que el "problema" en la sierra, "algo que se viene reclamando desde hace bastante tiempo" es que "hay que cambiar el sistema de captación de agua", puesto que "no hay conexiones entre los municipios y cada pueblo se abastece por pozo, acuífero o embalse pequeño y si no llueve, estos se secan".

"Si hubieran unas conexiones entre los municipios, es decir, el Anillo Hídrico, se captaría agua de todas las zonas y se podría abastecer a los aproximadamente 40.000 habitantes de la sierra, cuando ahora sufren restricciones cerca de 20.000, es decir, la mitad de la población de la comarca", ha detallado.

Al respecto, ha señalado que otra de las reclamaciones es que si se realiza la tercera fase del Anillo Hídrico y todas las conexiones "habría un punto definitivo de dónde captar el agua, que sería desde el embalse de Aracena, y tener agua para toda la sierra".

"Pero si no se actúa, no vamos a llegar a tenerlo nunca. Se ha hablado ya de una primera fase del Anillo Hídrico, que no está terminada, pero esa fase lo que está haciendo es agotar el acuífero del Molino del Bombo, porque se necesita el agua".

Así, Rodríguez ha pedido que "se agilicen las obras" del Anillo Hídrico porque la Junta de Andalucía "las declaró de Interés en 2020", pero "se han tardado cuatro años para una primera fase y quedan otras dos y otra parte para municipios más dispersos" y "si no se actúan sobre los municipios vamos a estar cada vez peor".