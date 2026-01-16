La alcaldesa de Huelva pide una reunión a Pedro Sánchez para hablar de la falta de infraestructuras

Archivo - Huelva.- El Ayuntamiento rehabilitará las cubiertas de viviendas de La Navidad y construirá doce viviendas municipales - ALBERTO DÍAZ/AYUNTAMIENTO DE HUELVA - Archivo

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda (PP), ha enviado una carta oficial al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, solicitándole una reunión de trabajo con motivo de su visita a La Rábida el próximo 29 de enero, con ocasión de la celebración de la Cumbre Hispano-Lusa. El objetivo, tal y como se recoge en el escrito remitido, no es otro que el de abordar de "manera urgente las infraestructuras pendientes que el Estado mantiene con la ciudad y la provincia".

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, en la misiva, la regidora onubense reclama un encuentro en el que puedan participar agentes sociales y representantes institucionales, subrayando que Huelva "sufre desde hace décadas una grave falta de infraestructuras hidráulicas, eléctricas y de transportes, especialmente ferroviarias, que suponen un agravio comparativo con respecto a otros territorios del país".

De este modo, Miranda destaca que Huelva es una ciudad "en plena transformación" y con "un enorme potencial como nodo logístico, industrial y de conexión natural con Portugal", pero advierte de que ese desarrollo "se ve seriamente limitado por la ausencia de inversiones estatales clave".

La alcaldesa considera "especialmente relevante" que una cumbre bilateral entre España y Portugal se celebre en Huelva cuando la provincia "carece de una conexión ferroviaria digna, reclamando la modernización integral de la línea Huelva-Sevilla, la conexión con la alta velocidad que incluya Faro y el impulso a las infraestructuras ferroviarias de mercancías, una reivindicación compartida por Andalucía y el Algarve a través de la iniciativa liderada por los ayuntamientos de Faro, Sevilla y Huelva".

"Huelva no puede ni debe seguir esperando", subraya la alcaldesa en su escrito, en el que exige "compromisos concretos y plazos claros" por parte del Gobierno de España para "dar respuesta a las demandas históricas de la sociedad onubense".

En este sentido, Miranda ha insistido en que "los plazos actuales que traslada el Gobierno son irreales", ya que "son 42 meses solo para redactar los proyectos".

Así, Pilar Miranda confía en que la visita del presidente del Gobierno represente "una oportunidad real para avanzar en igualdad y justicia territorial" por lo que espera "una respuesta de Pedro Sánchez para abordar de forma constructiva las demandas legítimas de la sociedad onubense".