La alcaldesa lamenta que el Gobierno "quite el interés general" al aeropuerto porque "limita mucho" a Huelva

HUELVA, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha lamentado este jueves que el Gobierno de España "no considere al aeropuerto de interés general" porque "limita mucho" a Huelva ya que "le resta competitividad al futuro aeropuerto", además, "al no tener el carácter de interés general perdería mucha financiación pública", y también "porque se limita muchísimo los vuelos internacionales".

Así lo ha manifestado la alcaldesa de Huelva a preguntas de los periodistas durante la celebración de un acto, donde ha remarcado que esta catalogación de interés general se llevó a cabo en la época de Mariano Rajoy", que ahora se le quite esa categoría que "ni siquiera se ha hecho aún de manera oficial".

Miranda ha señalado que "no es ninguna buena noticia" y ha pedido al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible "que rectifique por justicia social y que no quite al aeropuerto de Huelva el interés general. Porque es un aeropuerto, además, privado".

"No van a tener que poner ni financiación y no entendemos el por qué esos varapalos a Huelva. Igual que no quisieron acceder al AVE y ponernos unos trenes que no eran de la calidad adecuada o una serie de lanzaderas que no era lo que nosotros nos merecemos y en este caso volvemos a tener otro varapalo del Gobierno y Huelva es una ciudad de primeras. Huelva tiene un puerto de primera. Por qué nos vamos a tener que confirmar con un aeropuerto limitado que no tenga un interés general Tienen que rectificar. Por justicia social y poner a Huelva en el lugar que se merece", ha concluido.