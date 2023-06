La alcaldesa de Riotinto (Huelva) lamenta que "Salud haga oídos sordos" con el hospital y "sigan los recortes"

MINAS DE RIOTINTO (HUELVA), 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Minas de Riotinto (Huelva), Rocío Díaz (PSOE), ha lamentado este lunes que la delegada de Salud y Consumo, Manuela Caro, y la dirección del hospital comarcal "hayan hecho oídos sordos" y el centro "siga con la misma problemática de hace ya casi tres meses, sin ponerse solución ninguna" a pesar de "las innumerables manifestaciones" y "de los comunicados que han hecho los sanitarios y los alcaldes".

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios en las puertas del centro hospitalario antes de participar en una nueva manifestación por las calles del municipio de la Cuenca Minera en "apoyo al personal sanitario" y para "exigir soluciones" para el hospital y a la que también han acudido otros alcaldes de la comarca, de la Sierra y del Andévalo, así como la secretaria general del PSOE de Huelva, María Eugenia Limón, y el parlamentario socialista Enrique Gaviño.

"Hemos luchado mucho por este hospital, en esta comarca se luchó mucho en aquella manifestación del ladrillo para tener una calidad asistencial y unos servicios dignos para nuestros vecinos y vemos cómo hacen oídos sordos. Los recortes siguen y siguen y no mejora nada. Los sanitarios siguen viendo que pueden tratar a los pacientes como les gustaría porque no tienen tiempo ni medios. Solo queremos que nos escuchen", ha manifestado.

En este punto, Díaz ha criticado que el pasado viernes la delegada de Salud acudiera al hospital "y riéndose de los sanitarios y de los vecinos, no atendió a ningún profesional", y "solo se reunió con la dirección", por lo que se ha preguntado "qué tipo de escucha activa es esta por parte de una de una delegada de salud".

La alcaldesa de Minas de Riotinto ha enfatizado que la Junta de Andalucía y el Servicio Andaluz de Salud "se están riendo" de la población de la comarca, por lo que "no bajarán la voz" y ha subrayado que "no se trata de una cuestión Esto política como ellos quieren vender" y ha señalado que "sí echa de menos" en la protesta "a algunos alcaldes de alguna localidad que pactaron con el Partido Popular y quizás no les importa ahora la sanidad".

"Pues nosotros vamos a seguir aquí, defendiendo la sanidad, defendiendo nuestro hospital y nos da exactamente igual lo que siga diciendo el Partido Popular, porque nosotros solo exigimos soluciones y vamos a apoyar a los sanitarios una y mil veces. Las veces que sean necesarias y que nos pidan ayuda, aquí estaremos con ellos", ha reseñado.

Cuestionada por los principales problemas del hospital, Díaz ha explicado que "no tiene personal suficiente para dar la calidad asistencial que se requiere" y que, además, "está perdiendo servicios" como "Urología, que está casi está desaparecida".

"Y luego nos venden obras de algunas alas hospitalarias, pero en realidad los sanitarios siguen igual, sin poder dar esa calidad que quieren a sus pacientes porque no tienen ni los medios ni el personal suficiente. Nosotros lo único que queremos es que venga la delegada de Salud y escuche a los profesionales, que son los que le van a decir qué carencias tienen. Vemos que no lo hace y que, de una forma demagógica total, viene el otro día aquí, se hace una fotografía y se reúne con la dirección", ha lamentado.

A este respecto, ha reprochado a Caro que "no se haya reunido con los profesionales", que "son los que van a contarles la realidad, los que lo viven el día a día del centro". "Ellos nos trasladan que esa calidad por la que siempre ha destacado en este hospital, ese trato humano, cercano y profesional, no pueden darlo", ha concluido.