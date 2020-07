Alexis Landero (PSOE) renuncia a la Alcaldía de Cartaya (Huelva) a los tres días de prosperar la moción de censura al PP

CARTAYA (HUELVA), 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cartaya (Huelva), Alexis Landero (PSOE), --recién elegido tras la moción de censura aprobada por PSOE, IU y Cs este lunes contra el popular Manuel Barroso--, ha anunciado este jueves que renuncia al cargo.

El próximo lunes se celebrará el pleno de renuncia para materializar ese "paso al lado" que anunció Landero pero que "no será definitivo" puesto que, como ha reiterado en varias ocasiones, se considera una persona con una fuerte vocación política y por tanto hará "política allí donde esté". Tras lamentar los intentos para "desprestigiar" su honorabilidad, ha criticado la estrategia "casi mafiosa" del PP e ICAR contra su persona y ha hecho hincapié en el trabajo realizado para que Cartaya tuviera un nuevo gobierno.

"No me voy definitivamente, es un paso al lado, voy a defenderme de esos ataques y voy a defenderme de esas grabaciones manipuladas", ha remarcado en rueda de prensa, donde ha recordado que va a presentar una querella contra el exalcalde Manuel Barroso por "calumnias e injurias" contra su familia y su propia persona y por "las amenazas y coacciones continuadas" durante estos años con esas grabaciones "falsas y manipuladas", ha reiterado.

Landero no ha precisado quién le sustituirá en el cargo, pero ha dejado claro que será una persona "socialista" puesto que fue la lista más votada, al tiempo que ha remarcado que la transición está siendo "tranquila". Tras remarcar el acuerdo programático de las tres formaciones, el socialista ha dejado claro que solo les ha movido "el trabajo por Cartaya" para que hubiera un cambio en el gobierno municipal "por el bien" de la localidad.

Ha indicado que ya está constituido el equipo de gobierno, el cual está ya "en funcionamiento" y ha anunciado que van a revisar "de forma muy exhaustiva" todo lo realizado como los expedientes de privatización de servicios públicos. El equipo de gobierno lo conformarán un primer teniente de alcalde "de forma temporal" que será del PSOE, el segundo teniente de alcalde será de IU, el tercero, de Cs, y el cuarto y quinto serán del PSOE.

Esta situación "en breve" revertirá, ya que el primer teniente de alcalde será de IU y el segundo de Cs, toda vez que ha explicado que la estructura también está definida y ya están distribuidas las áreas de competencias entre los miembros del equipo de gobierno, que "ya han tomado este jueves posesión de sus despachos".

Cuestionado por su futuro político, ha asegurado que "siempre" estará a disposición de su partido, así como ha afirmado sentirse "tremendamente apoyado" por su formación política. "Este paso al lado no le va a gustar a muchos vecinos que me votaron y hay gente que no lo entiende porque no estoy investigado ni tengo absolutamente nada", ha señalado antes de defender que "mi pueblo merece salir del barro y esta institución tan digna debe salir de ese barro", de manera que "por amor a mi pueblo tomo esta decisión", ha agregado.

De este modo, el primer edil ha materializado el "paso al lado" que anunció poco después de anunciarse la moción de censura para facilitar que la misma prosperase. La controversia ha estado muy presente estos días en Cartaya ya que después de las tres formaciones registraran la moción, el entonces alcalde de Cartaya, Manuel Barroso, presentó una denuncia contra el portavoz del grupo municipal socialista y candidato a la Alcaldía por el PSOE, Alexis Landero, por un supuesto delito de soborno continuado, así como salieron a luz unas polémicas grabaciones.

Ante esto, Landero decidió dar "un paso al lado" ante "el estado de crispación y ataques continuos" hacia su persona provenientes de los grupos que integraban el equipo de gobierno, PP e Independientes por Cartaya. De hecho, la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE-A solicitó a la Comisión Ejecutiva Provincial la apertura de un expediente informativo para esclarecer todo lo ocurrido en torno a la moción de censura presentada en Cartaya y el PSOE provincial se comprometió a recabar toda la información y documentación correspondiente para elaborar dicho expediente.

Asimismo, desde IU, tras salir a la luz dichas grabaciones, indicó que las mismas suponían un cambio de escenario, por lo que consideraron "muy positivo" el anuncio del "paso al lado" de Landero, quien ha dejado claro que "ha cumplido lo acordado".