Almonaster (Huelva) triunfa como uno de los Pueblos Más Bonitos de España: recibe 204.216 turistas en 2025

Archivo - Almonaster La Real, en Huelva. - AYUNTAMIENTO DE ALMONASTER LA REAL - Archivo

ALMONASTER LA REAL (HUELVA), 22 (EUROPA PRESS)

Almonaster la Real (Huelva), que en 2017 fue nombrado como uno de los Pueblos Más Bonitos de España, recibió a lo largo de 2025 un total de 204.216 visitas de turistas, en su mayor parte procedentes de Andalucía, que quisieron pasear por sus calles históricas y por el entorno natural que posee este municipio onubense que no llega a los 1.800 habitantes, contando con los vecinos de sus 14 aldeas.

Así lo recogen las estadísticas, facilitadas por el Ayuntamiento de Almonaster la Real, y consultadas por Europa Press, toda vez que la primer teniente de alcalde y concejal de Turismo, Tamara Romero, ha señalado que el monumento más visitado es la mezquita, así como que "hay mucho turista aficionado al senderismo". Al respecto, apunta que los fines de semana son los momentos "en los que se nota más movimiento" en el municipio.

El mayor número de visitas a este municipio serrano procede de la provincia, con 105.477 vecinos onubenses que acuden para disfrutar de una escapada, especialmente de Huelva capital, así como de localidades de la misma comarca --como Cortegana o Aracena--, del Andévalo --sobre todo de Calañas, Valverde del Camino y El Cerro del Andévalo--, la Cuenca Minera --principalmente de Zalamea la Real-- y de la costa y ya, en menor medida, del Condado de Huelva, lo que supone un aumento del 0,46% con respecto a 2024.

A estos, le siguen visitantes nacionales, con un total de 82.338 en el año 2025, procedentes principalmente de Sevilla, seguida por Madrid, Málaga, Barcelona, Valencia y Alicante, con un aumento del 0,23% respecto a 2024. De otro lado, un total de 18.724 personas que conocieron este bonito pueblo onubense eran turistas internacionales, principalmente de Francia, Portugal, Países Bajos, Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, Suiza, Bélgica, Italia y, en menor número, de Polonia. Esto supone un 0,8% más de visitantes internacionales que en el año 2024.

Romero señala que este turismo es un revulsivo para un territorio en el que "se puede apreciar que la despoblación está presente" a pesar de que han crecido en número de habitantes ya que los trabajos en la minería ha ayudado a que "haya gente que se quede a vivir", a pesar de que al municipio "le afecta, al igual que al resto del país" los problemas con la vivienda. Por ello, remarca que en la economía es muy relevante el turismo, así como la minería, pilares "fundamentales".

De hecho, la minería de la zona, que fue muy importante en el siglo XIX, decayó a mitad del sigo XX, pero la llegada de la empresa Minas de Aguas Teñidas (Matsa) que cuenta con dos proyectos mineros en operación en el término de Almonaster; la Mina Aguas Teñidas y Mina Magdalena, reavivó este sector económico, no solo en municipio sino en la comarca.

PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL

Situada en los límites del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, Almonaster la Real tiene un extenso término municipal de 320 kilómetros cuadrados y cuenta con un importante legado patrimonial, destacando entre sus atractivos la única mezquita conservada en el medio rural de la Península Ibérica --de finales del siglo IX y principios del X-- que contiene vestigios romanos, visigodos, musulmanes y cristianos, su castillo y un paisaje rico en vegetación. Todo esto hizo que en 2017 fuera nombrado como uno de los Pueblos Más Bonitos de España.

Almonaster la Real está declarado Conjunto Histórico-Artístico desde 1982 debido a su arquitectura popular de gran interés --de diferentes épocas y estilos, con elementos góticos, mudéjares, renacentistas y otros más modernos--, con calles empedradas y rincones singulares y un legado histórico, cultural y monumental que conserva un variado catálogo de edificios, constituyéndose en uno de los conjuntos urbanos de mayor interés de la comarca de la sierra onubense.

Este municipio cuenta con vestigios de numerosas culturas, destacando especialmente de la civilización islámica, como muestra parte de su importante patrimonio y que constituye la base de la celebración anual --sobre el 12 de octubre-- de las Jornadas de Cultura Islámica que se celebran allí, así como con fiestas relevantes como sus Cruces de Mayo o la Romería de Santa Eulalia --de las más antiguas de España--.

También cuenta con una relevante gastronomía, que se puede disfrutar el alguno de sus numerosos bares y restaurantes, y con una gran riqueza micológica. Igualmente es conocido su aguardiente, que se elabora de forma totalmente artesanal en un alambique del principios del XIX, y sus licores de guinda, de bellota o de castaña. Para disfrutar de todo ello, son numerosos los alojamientos en el municipio que, aunque dispone de hoteles, destaca por sus alojamientos rurales.

En cuanto a su patrimonio, además de la Mezquita de Al-Munastyry el castillo, destacan Iglesia Gótica Mudéjar de San Martín, la Ermita de Señor --con diferentes etapas constructivas--, la Ermita de Santa Eulalia, la Capilla de la Santísima Trinidad, las ruinas de la Ermita de San Sebastián. Con respecto al catálogo de edificios, es rico y variado, y constituye uno de los conjuntos urbanos de mayor interés de la Comarca, con construcciones modestas y señoriales, de diferentes épocas y estilos.

Almonaster la Real cuenta con 14 aldeas en su término, Cueva de la Mora; Monteblanco; Acebuche; Aguafría; Calabazares; El Arroyo; El Patrás; Escalada; Estación; Gil Márquez; La Canaleja; Las Veredas; Los Morales y Mina Concepción; cada una de ellas con sus características específicas.