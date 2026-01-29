Almonte (Huelva) activa medidas de seguridad vial y de mantenimiento de El Rocío con motivo de la Candelaria

Archivo - Aldea de El Rocío, en Almonte (Huelva). - JOAQUÓN CORCHERO/EUROPA PRESS - Archivo

ALMONTE (HUELVA), 29 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Almonte (Huelva) activará para este fin de semana algunas medidas de seguridad vial y de mantenimiento de las calles en la aldea de El Rocío, que celebra la Candelaria, una de las citas más señaladas del calendario rociero de invierno, que cada año congrega a miles de rocieros llegados desde distintos puntos del país.

De este modo, se activan medidas de seguridad y mantenimiento con motivo de esta celebración, y ante la previsión de una mayor afluencia de visitantes, especialmente durante la jornada del domingo por la presentación de los niños a la Virgen, ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

Con el objetivo de favorecer el desarrollo de los cultos y actos organizados por la Hermandad Matriz, durante el sábado y el domingo no se permitirá el estacionamiento de vehículos en las zonas aledañas al Santuario, la calle Muñoz y Pabón, el tramo central de la calle Almonte, la zona de central de la Plaza de Doñana, la Plaza del Acebuchal y El Real. Tampoco se podrá aparcar en el callejón de servicio de la calle Bellavista, como vía de evacuación del Centro de Salud.

Estas medidas estarán activas desde el sábado a las 15,00 horas hasta el domingo a las 15,00 horas. La Policía Local realizará un seguimiento continuo del flujo de vehículos y del desarrollo de los actos pudiendo adaptar las medidas en función de las necesidades.

Estas actuaciones coinciden con las recientes inclemencias meteorológicas provocadas por la borrasca Kristin, que ha dejado consecuencias de las importantes lluvias y fuertes vientos en la aldea. El Rocío es un enclave asentado sobre terrenos de marisma, con calles de arena y un firme natural de muy poca pendiente, lo que provoca que, especialmente en época de lluvias, el agua se acumule con facilidad y se generen zonas intransitables.

Ante esta situación, el servicio de mantenimiento de El Rocío trabaja durante estos días en labores de acondicionamiento de las calles, con el fin de minimizar los efectos del temporal y facilitar, en la medida de lo posible, el acceso y la movilidad de vecinos y visitantes.

Desde el Ayuntamiento de Almonte se subraya el "compromiso" con el trabajo "continuo" de mantenimiento de las calles de El Rocío, así como el "especial interés" en que, en citas destacadas del calendario rociero como la Candelaria, los actos y cultos "puedan desarrollarse con las mejores garantías de seguridad y la mayor normalidad posible".