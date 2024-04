Almonte (Huelva) defiende la tasa para carrajes en El Rocío para el "orden" y el "control" ante posibles accidentes

HUELVA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Almonte (Huelva), Francisco Bella, ha defendido este jueves la modificación de la normativa para la regularización de la tracción animal en El Rocío durante la romería y que supone el pago de una tasa de entre 50 y 120 euros --dependiendo de la categoría a la que corresponda el carruaje-- como forma de "ordenar" el tránsito en la aldea y para tener un "control" de seguridad ante posibles accidentes o casos de maltrato animal, de forma que, a través de la matrícula se puede registrar a la persona responsable del vehículo.

Así lo ha explicado Bella a preguntas de los periodistas durante un desayuno informativo con los medios en Huelva, donde ha destacado este extremo, al ser cuestionado por la recogida de firmas que rocieros han emprendido y que acompañarán a una alegación que presentarán a esta modificación normativa el próximo día 17 de abril.

Al respecto, el alcalde de Almonte ha señalado que la intención es tener las matrículas de los carros registradas en un software, hago que se hace "a través de una empresa a la que hay que pagar por el servicio" y, "de ahí la tasa", ha remarcado antes de señalar que la misma "no cuesta más que cualquier flor o adorno que nos ponemos" para ir a la romería, toda vez que ha destacado que allí se pueden dar cita entre 3.000 y 4.000 carros de tracción animal.

"Al final una tasa no es más que pagar los gastos. Es decir, si nosotros le vamos a cobrar a la gente de Almonte, pongamos por caso, 17 euros por la basura durante dos meses, es porque la basura nos cuesta eso. Eso es una tasa. Otra cosa es un impuesto. Un impuesto es algo que tú pones y que tú lo utilizas luego para lo que quieras. En este caso la tasa de carruaje es como la tasa de pases", ha explicado.

El alcalde de Almonte ha recordado que "el año pasado hubo un accidente que por lo significativo que fue la persona recorrió el planeta, pero no quiere decir que fuera ni el único que se haya producido ni que se vaya a producir" y ha apuntado que "si un caballo de un carro atropella a una persona, alguien tiene que tener la responsabilidad" y que la misma "no la puede asumir la corporación".

"Lo mismo que si alguien se introduce en El Rocío durante los días de corte con un coche sin pase y atropella a alguien. Pues los problemas son para usted que lo ha hecho porque hay unas normas", ha comentado, y en este caso "tiene que tener una documentación el carruaje y quiero tener una matrícula que asuma su responsabilidad".

Asimismo, Bella ha puesto otro ejemplo de circunstancias que se han dado como el de un coche de caballos "que lleva diez horas con el animal dando vueltas y lo amarra en un palo y se mete en una casa y empieza con las copas y el animal se desploma porque no ha comido ni bebido, y llega un agente de la autoridad y entra en una casa donde hay trescientas personas y empieza a preguntar quién es el dueño del carro. Y aquí no hay dueño del carro. Esa es la realidad".

"A mí lo que me gustaría es que si mañana se atropella alguien en El Rocío con un carro desbocado porque ha habido un mal uso de ese carro, que tengamos una matrícula donde identificar al dueño. O si el carro no tiene seguro, o si el carro no ha pasado su ITV o no está correcto, porque hay veces que la gente tiene un carro de alquiler montando a 20 personas arriba. Imaginemos que tiene un accidente y que se cae el carro y mata a alguien. Vamos a prevenir lo que pueda ocurrir", ha dicho.

"FUENTE DE GASTOS PARA EL AYUNTAMIENTO"

De otro lado, Bella ha señalado que la romería del Rocío "es una fuente de gastos impresionante para el Ayuntamiento de Almonte" y que tiende a "crecer", ya que "ahora mismo hay 127 hermandades y 60 asociaciones que quieren ser hermandades".

"Hay un montón de problemas que resolver y desde el punto de vista civil y administrativo también tenemos que resolver que el espacio es el mismo y las hermandades son más, necesitan más espacio y tenemos más coches y más carruajes y más gente que quiere venir y a eso no se le va a poner puertas porque el rocío es universal y tendrá que venir todo el que quiera", ha manifestado antes de lamentar que se achaque al Ayuntamiento "que las decisiones que toma son porque quieren cobrar más", algo que considera "un discurso fácil"

Por ello, ha señalado que, en datos generales, el Ayuntamiento ingresa "aproximadamente unos 500.000 euros, en términos redondos, por El Rocío" y que el gasto que tienen cuantificado "está en torno a 1,2 millones", lo que supone "un déficit de 700.000 euros" y "la organización que conlleva son una serie de gastos impresionantes" con "el aumento en el tema de la recogida de basura o en el agua".