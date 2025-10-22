Almonte (Huelva) pide "reforzar" la presencia de la Guardia Civil en el municipio por su "gran extensión"

ALMONTE (HUELVA), 22 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Almonte (Huelva) ha pedido a la Subdelegación del Gobierno en Huelva un "refuerzo" de la presencia de la Guardia Civil en el término municipal, tras "la preocupación vecinal generada por un reciente robo con violencia ocurrido en una zona del pueblo", un hecho que "ha reavivado la demanda de incrementar los recursos destinados a la seguridad ciudadana".

El Consistorio ha recordado que Almonte cuenta con una "amplia extensión territorial" y tres núcleos de población, lo que "exige una vigilancia constante y adaptada a las particularidades de cada entorno", ha indicado en una nota.

Además, ha destacado que el municipio experimenta un "importante aumento poblacional" en determinadas épocas del año, como las campañas agrícolas, cuando se duplica la población residente y "conviven personas de distintas procedencias y realidades sociales", lo que, a su juicio, "hace necesario un refuerzo específico de los medios de seguridad".

Desde el Ayuntamiento se ha subrayado que esta petición de mayor dotación de efectivos ha sido planteada "en distintas ocasiones", también en el marco de las Juntas Locales de Seguridad, donde se analizan los momentos de mayor afluencia y se coordinan actuaciones con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

De igual modo, han señalado que "la seguridad y la convivencia son prioridades para este Ayuntamiento, y por ello seguimos reclamando los medios necesarios para garantizar la tranquilidad de nuestros vecinos". Reiterando el objetivo de "mantener un entorno seguro y de convivencia pacífica".