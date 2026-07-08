Con Andalucía exige a la alcaldesa de Huelva la puesta en marcha de la comisión del mercadillo aprobada en Pleno

La portavoz de Con Andalucía en el Ayuntamiento de Huelva, Mónica Rossi. - IU

HUELVA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Con Andalucía en el Ayuntamiento de Huelva, Mónica Rossi, ha reclamado a la alcaldesa, Pilar Miranda, la puesta en marcha "de manera inmediata" de la comisión de trabajo para abordar el futuro traslado del mercadillo de la capital, después de que esta iniciativa fuera aprobada por el Pleno municipal hace ya dos semanas.

Según informa la coalición en nota de prensa, Rossi ha recordado que la propuesta salió adelante gracias al respaldo de la mayoría de la Corporación, por lo que considera que el equipo de Gobierno "tiene la obligación democrática de cumplir los acuerdos adoptados por el Pleno y dejar de dilatar un asunto que afecta directamente al futuro de muchas familias".

"La alcaldesa no puede eludir su deber democrático. Cuando el Pleno aprueba una iniciativa, el Gobierno municipal debe ejecutarla y facilitar su desarrollo, independientemente de que haya votado en contra", ha señalado la portavoz de Con Andalucía.

Por ello, Rossi ha lamentado que, transcurridas dos semanas desde la aprobación de la moción, el Ayuntamiento "no haya dado ningún paso" para constituir este espacio de diálogo y trabajo, cuyo objetivo es "garantizar que cualquier decisión sobre el traslado del mercadillo se adopte con transparencia, consenso y contando con la participación de los propios comerciantes, los grupos políticos las asociaciones vecinales y los servicios técnicos municipales".

"No entendemos esta falta de voluntad para poner en marcha una comisión que precisamente pretende generar confianza, escuchar a todas las partes y ofrecer seguridad sobre un proceso tan importante para el comercio ambulante de Huelva", ha afirmado.

Así, Rossi ha advertido de que la pasividad del equipo de Gobierno solo contribuye a aumentar la incertidumbre que viven los trabajadores y trabajadoras del mercadillo, así como los vecinos, quienes siguen sin conocer cuál será su futuro ni las condiciones en las que se desarrollará un eventual traslado.

Del mismo modo, Rossi ha destacado que "sigue sin conocerse" el lugar en el que se desarrollará esta actividad en el futuro. "No se puede dejar pasar el tiempo mientras decenas de familias continúan pendientes de decisiones que afectan directamente a su actividad económica y a su forma de vida. Los comerciantes y los vecinos necesitan certezas, información y participación, no silencio ni retrasos injustificados", ha subrayado.

Por ello, Con Andalucía ha instado a la alcaldesa a crear cuanto antes la comisión aprobada por el Pleno y a iniciar un proceso de trabajo "serio y participativo" que permita alcanzar el "mayor consenso" posible antes de adoptar cualquier decisión definitiva sobre el futuro emplazamiento del mercadillo.

"La transparencia y el diálogo no pueden quedarse en palabras. Ahora toca cumplir el mandato del Pleno y demostrar que el Ayuntamiento está dispuesto a trabajar de la mano con quienes llevan años sosteniendo una actividad económica fundamental para nuestra ciudad", ha concluido Rossi.