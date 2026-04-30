Por Andalucía exige "precios justos" para el campo onubense

La coalición Por Andalucía ha mantenido un encuentro de trabajo con la organización agraria COAG Huelva . - POR ANDALUCÍA

HUELVA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La coalición Por Andalucía ha mantenido un encuentro de trabajo con la organización agraria COAG Huelva en el que ambas partes han analizado la situación del campo onubense y han coincidido en la "necesidad urgente" de aplicar la Ley de Precios Justos para "garantizar la viabilidad del sector".

Según ha indicado la coalición en una nota de prensa, Por Andalucía ha criticado que el Gobierno andaluz "no ha puesto en marcha esta herramienta", pese a estar en vigor, y ha advertido de que "su incumplimiento está provocando que muchos productores continúen vendiendo a pérdidas".

Durante la reunión, el candidato número tres al Parlamento andaluz por Huelva, David F. Calderón, ha señalado que esta ley "debería obligar a la industria alimentaria a asegurar márgenes dignos para los productores", algo que, según ha criticado, no se está produciendo.

"La Junta no ha abierto ni un solo expediente para vigilar su cumplimiento, lo que deja en una situación de indefensión a agricultores y ganaderos", ha afirmado.

En este sentido, ha asegurado que la aplicación efectiva de esta norma será una de las primeras medidas si Por Andalucía accede al Gobierno autonómico. Calderón también ha puesto el foco en la "necesidad" de "reforzar las políticas públicas de apoyo al campo, especialmente en materia de investigación y desarrollo para combatir plagas que afectan a sectores estratégicos de la provincia, como el mildiu en el viñedo o la seca en la dehesa". "El campo necesita ayudas reales, innovación y una administración que esté a la altura de los retos actuales", ha subrayado.

Por su parte, el secretario provincial de COAG Huelva, Enrique Acción, ha agradecido la interlocución con la coalición y ha avanzado que la organización agraria está elaborando un documento con propuestas prioritarias para trasladar a todas las fuerzas políticas. Entre ellas, ha destacado el acceso a la tierra para jóvenes, el relevo generacional y la necesidad de garantizar precios justos en toda la cadena alimentaria.

"Es fundamental dignificar la profesión agraria y ganadera, reconocer su valor y hacerla atractiva para las nuevas generaciones", ha defendido. Acción ha insistido en que el campo "no puede seguir siendo percibido de forma injusta" y ha reivindicado el papel esencial de agricultores y ganaderos como garantes de la alimentación y del equilibrio territorial. En esta línea, ha subrayado "la importancia de generar condiciones que permitan fijar población en el medio rural y asegurar su futuro".

Por otro lado, el candidato número uno de Por Andalucía por Huelva, José Antonio Jiménez, ha reafirmado el compromiso de la coalición con el sector primario, al que ha definido como "un pilar estratégico no solo económico, sino también social e identitario".

Jiménez ha vinculado la defensa del campo con la lucha contra la despoblación y ha advertido de que "sin actividad económica, servicios públicos y derechos, el territorio corre el riesgo de vaciarse". Asimismo, ha destacado la necesidad de impulsar políticas que favorezcan la incorporación de jóvenes a la agricultura y la ganadería, así como garantizar condiciones dignas para quienes ya trabajan en el sector.

"Defender Andalucía es defender su tierra y a quienes la trabajan", ha concluido. Desde Por Andalucía han reiterado que el sector agrario será una de las prioridades de su acción política en la próxima legislatura, apostando por un modelo que combine rentabilidad, sostenibilidad y cohesión territorial.

