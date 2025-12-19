Con Andalucía exige la renovación de la zona de parkour de Huelva tras dos años de "promesas incumplidas"

La concejal de Con Andalucía en el Ayuntamiento de Huelva, Mónica Rossi, en la zona del parkour. - CON ANDALUCÍA

HUELVA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La concejal de Con Andalucía en el Ayuntamiento de Huelva, Mónica Rossi, preguntará en el próximo por la situación del parkour en la ciudad, ante "la ausencia de espacios habilitados, normativa específica y políticas municipales que garanticen una práctica segura de esta disciplina urbana cada vez más extendida entre la juventud".

Según ha indicado la coalición en una nota de prensa, hace casi dos años se aprobó en Pleno, a iniciativa del grupo, la renovación de la zona, "sin que hasta el momento se haya hecho nada, incumpliendo la promesa dada a los jóvenes que practican esta disciplina".

Por ello, desde Con Andalucía han advertido de que el parkour se desarrolla actualmente "en espacios no preparados para ello, como mobiliario urbano, edificios o zonas públicas, lo que genera riesgos tanto para quienes lo practican como para el resto de la ciudadanía".

La concejal ha señalado que el Ayuntamiento "debe abordar esta realidad desde una perspectiva preventiva, habilitando zonas adecuadas y promoviendo una regulación que evite sanciones arbitrarias y problemas de convivencia", toda vez que ha subrayado que otras ciudades "ya han avanzado en la creación de espacios específicos para el parkour, integrándolo como una actividad deportiva y cultural, y reclama al equipo de gobierno que aclare si existe algún plan para dar respuesta a esta demanda creciente en Huelva".

"FALTA DE PERSONAL"

Además, Con Andalucía llevará al Pleno una pregunta sobre la "grave situación" de "falta de personal en el equipo de Servicios Sociales Comunitarios del Centro Social Lazareto, que atiende a una amplia zona de la ciudad". Según ha advertido la formación, este equipo "acumula bajas sin cubrir en puestos clave, como trabajadoras sociales y educadoras, lo que está provocando una sobrecarga insostenible y retrasos de meses en la atención a las familias, con citas que ya se están dando para 2026".

Así, Rossi ha reclamado al Ayuntamiento que explique "cuándo piensa cubrir, al menos, los puestos estructurales vacantes, así como el resto de programas, para garantizar una atención social digna y eficaz a la población usuaria".

Por último, la concejal de Con Andalucía preguntará al equipo de Gobierno "cuándo piensa convocar el Consejo Local de Salud, un órgano fundamental para la participación ciudadana y sectorial en las políticas públicas de salud". La formación ha criticado que este consejo "lleva un largo periodo sin reunirse, pese a su papel clave para abordar las necesidades sanitarias de la población onubense dentro del ámbito competencial municipal".

Por ello, desde Con Andalucía consideran "imprescindible" reactivar este espacio de participación para "avanzar en políticas públicas de salud con transparencia, diálogo y consenso".