Con Andalucía registra mociones a "unos presupuestos municipales que recortan en vivienda" en Huelva

HUELVA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La concejal de Con Andalucía en el Ayuntamiento de Huelva, Mónica Rossi, ha presentado una batería de enmiendas al proyecto de Presupuestos Municipales para 2026 del Ayuntamiento de Huelva, con especial incidencia en el "grave recorte en vivienda pública que plantea el equipo de gobierno de Pilar Miranda".

En una nota de prensa, la formación denuncia que, "pese a ser uno de los mayores problemas de la ciudad, el borrador presupuestario ahonda aún más en el déficit habitacional" con una reducción de 1,6 millones de euros en la promoción de vivienda protegida, uno de los recortes más elevados del documento económico municipal". Son unos presupuestos, ha dicho, que suponen "un ataque a la clase trabajadora".

Según Con Andalucía, este recorte resulta "especialmente lesivo" para una capital "que sufre la subida del alquiler más acusada de Andalucía desde 2024, que cuenta con uno de los salarios medios más bajos del país y donde el acceso a la vivienda se convierte cada año en un obstáculo mayor para jóvenes, familias y personas vulnerables".

"Mientras la ciudadanía vive una emergencia habitacional real, el Ayuntamiento decide rebajar el esfuerzo en vivienda pública. Es incomprensible", subraya la formación.

ENMIENDAS

Ante esta situación, Con Andalucía propone incrementar la partida de vivienda hasta los 3,7 millones de euros, "revirtiendo el recorte aplicado por el equipo de gobierno". Para ello, plantea ajustes en diferentes partidas de gasto que consideran "prescindibles o sobredimensionadas", como "atenciones protocolarias, comunicación institucional o el alumbrado extraordinario, entre otras".

Además, las enmiendas proponen "un impulso a la cultura, aumentando hasta siete millones de euros la inversión cultural del Ayuntamiento, en una ciudad cuya programación cultural merece una apuesta estable y ambiciosa". También apuesta por crear una partida específica de 50.000 euros para activar los Distritos, "un compromiso histórico de participación ciudadana que el actual presupuesto vuelve a dejar fuera" y dotar con 100.000 euros un plan municipal que permita abordar políticas de igualdad "reales, medibles y con recursos".

Igualmente, se solicita una dotación para la construcción de aseos en parques públicos y para reforzar otros programas municipales dirigidos a la infancia y la juventud que han quedado "infradotados".

PRESUPUESTOS CONTINUISTAS

Con Andalucía critica que el borrador de presupuestos "vuelve a repetirse un año más sin participación ciudadana y sin criterios de género, privando a la población de implicarse en la planificación pública de su ciudad". La formación lamenta que las cuentas "sigan sin atender necesidades históricas de los barrios, sin incorporar políticas medioambientales suficientes".

Asimismo, denuncian que el Ayuntamiento "continúa concentrando el esfuerzo inversor en el centro de la ciudad, dejando fuera de las prioridades a los barrios tradicionales que acumulan décadas de abandono institucional". Con Andalucía afirma que estas enmiendas buscan "introducir más recursos en vivienda pública" en unas cuentas que consideran "insuficientes" para "afrontar los retos de la ciudad". "Huelva necesita políticas de vivienda, igualdad, cultura y participación. No necesita recortes en aquello que más duele a la ciudadanía", concluye Rossi.