Por Andalucía urge a aprobar el plan de acción por contaminación atmosférica en Huelva

El parlamentario electo de Por Andalucía, Rafael Sánchez Rufo, junto a la portavoz de Con Andalucía en el Ayuntamiento de Huelva, Mónica Rossi. - POR ANDALUCÍA

HUELVA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario electo de Por Andalucía Rafael Sánchez Rufo ha anunciado que una de las primeras iniciativas que registrará en el Parlamento andaluz tras el inicio de la nueva legislatura será la exigencia a la Junta de Andalucía de que apruebe de manera "urgente" el Plan de Acción a Corto Plazo para episodios de contaminación atmosférica, después de que el reciente incendio declarado en las Marismas del Odiel "evidenciara, las carencias de los actuales mecanismos de información y protección de la población".

Sánchez Rufo ha señalado en rueda de prensa que el incendio registrado la pasada semana "puso al aire las costuras de un sistema de alerta que no funciona adecuadamente", al tiempo que ha recordado que durante varios días la ciudad de Huelva y buena parte de su área metropolitana convivieron con la presencia de humo y partículas "potencialmente perjudiciales para la salud sin que existiera una respuesta coordinada suficiente por parte de las administraciones", informa Por Andalucía en un comunicado.

El dirigente de Por Andalucía ha explicado que desde 2025 se encuentra en elaboración un Plan de Acción a Corto Plazo para episodios de contaminación atmosférica destinado a coordinar la actuación de administraciones públicas, servicios de emergencia, Protección Civil y fuerzas de seguridad ante situaciones de riesgo para la calidad del aire. Sin embargo, ha advertido que dicho documento "sigue sin haber sido aprobado".

"Vamos a pedir que ese plan se tramite y apruebe con toda celeridad para que situaciones como las vividas la semana pasada tengan una respuesta adecuada y la ciudadanía disponga de información clara y mecanismos de protección eficaces", ha afirmado.

En relación con los incendios forestales registrados en distintos puntos de la provincia durante las últimas semanas, Sánchez Rufo ha mostrado también su preocupación por la situación del dispositivo Infoca, ya que "los trabajadores llevan años denunciando la falta de medios humanos y materiales suficientes, así como unas condiciones laborales precarias que dificultan la respuesta ante emergencias cada vez más frecuentes y complejas".

PETICIÓN PARA EVALUAR LOS DAÑOS DEL INCENDIO DE DOÑANA

Respecto al incendio declarado recientemente en Doñana, que ha afectado a más de 500 hectáreas en pleno corazón del espacio natural protegido, el parlamentario electo ha anunciado que Por Andalucía respaldará la petición formulada por WWF para que se convoque el Consejo de Participación de Doñana.

Al respecto, Sánchez Rufo considera "necesario" que este órgano analice en profundidad las consecuencias ambientales del incendio y evalúe los efectos ecológicos que ha provocado sobre "uno de los ecosistemas más valiosos de Europa". "Es imprescindible conocer el alcance real de los daños y adoptar las medidas necesarias para la recuperación del espacio afectado", ha señalado.

Asimismo, ha vinculado la "creciente incidencia" de los incendios forestales con "la necesidad de reforzar las políticas de prevención y dotar adecuadamente a los servicios de extinción y protección ambiental".

PREOCUPACIÓN POR EL INICIO DE LA LEGISLATURA

En el plano político andaluz, Sánchez Rufo se ha referido a la constitución del nuevo Parlamento autonómico prevista para el próximo jueves, lamentando la "ausencia total de diálogo" por parte del Partido Popular con el resto de fuerzas políticas y ha advertido de que cada vez resulta "más evidente" la existencia de negociaciones entre el PP y Vox para alcanzar acuerdos de gobierno y de funcionamiento de la Cámara.

A juicio del dirigente de Por Andalucía, ese entendimiento tendrá una primera manifestación en la configuración de la Mesa del Parlamento y marcará la orientación política de la nueva legislatura. Sánchez Rufo ha asegurado que un eventual acuerdo entre ambas formaciones supondrá "una profundización de las políticas de recorte en los servicios públicos" y ha expresado su preocupación por "las consecuencias que podría tener para ámbitos como la sanidad, la educación, las políticas de igualdad o la lucha contra el cambio climático".

En este sentido, ha puesto como ejemplo "las dificultades que atraviesa la sanidad pública andaluza, la falta de cobertura de plazas MIR en especialidades esenciales o los recientes conflictos derivados de la supresión de ciclos de Formación Profesional Básica en distintos municipios de la provincia".