Aracena (Huelva) cierra al público la Gruta de las Maravillas y aplaza todas las actividades

HUELVA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Aracena (Huelva) ha anunciado este viernes que cerrará temporalmente al público sus instalaciones, destacando las visitas a la Grutas de las Maravillas, además de aplazar las actividades "de toda índole" promovidas y programadas por el Consistorio, "que impliquen la asistencia presencial de la ciudadanía", tanto en espacios cerrados como al aire libre, para evitar la propagación del coronavirus.

Así lo ha decidido la institución serrana tras la reunión del Comité de Seguimiento constituido ante la situación sanitaria provocada por el covid-19, y "en atención a las medidas propuestas por el mismo" con el fin de "intensificar las medidas de protección y control", siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Sanidad y la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.

Además, el Ayuntamiento ha hecho un llamamiento "a la calma y la responsabilidad individual" y ha mostrado su "confianza" en las autoridades y profesionales sanitarios.

Por todo esto, ha decido, además de posponer, "hasta que se dicte nueva resolución al respecto", las actividades que impliquen la asistencia presencial de la ciudadanía, tanto en espacios cerrados como al aire libre, el cierre temporal al público de la Gruta de las Maravillas, el Hogar del Pensionista, así como las aulas, escuelas y talleres municipales; el polideportivo municipal; el Teatro Sierra de Aracena y Salón de Actos Municipal; la Casa de la Juventud; y la biblioteca y centro Guadalinfo.

También cerrará los centros sociales y pabellones de las aldeas, el recinto fortificado del castillo; el Museo del Jamón; la plaza de toros; el pabellón ferial y el mercadillo. Además, ha informado de que "podrá limitarse el aforo en el resto de edificios de concurrencia y titularidad municipal".

Además, han anunciado que durante el tiempo que permanezcan suspendidas, "se eximirá del pago a aquellas actividades sujetas a tarifa municipal".

En otro orden de cosas, el Consistorio ha recomendado a la ciudadanía "que evite, en lo posible, acudir a los servicios de atención al público" y que las consultas y trámites administrativos se realicen, "preferentemente, por vía telefónica o electrónica", así como "apelar a la responsabilidad de la ciudadanía" para evitar las aglomeraciones de personas en espacios públicos.

Por otra parte, el Ayuntamiento ha desaconsejado el acopio de grandes cantidades de alimentos y otros productos de primera necesidad, "por no ser necesario" a la par que pide que "no se difundan ni compartan" en redes sociales informaciones sobre el coronavirus que no procedan de canales oficiales dependientes de las administraciones estatal, autonómica o local, "a fin de no contribuir a generar alarmismo y confusión".

El Ayuntamiento de Aracena ha ordenado la realización de "una limpieza extraordinaria" de edificios e instalaciones municipales y ha habilitado un apartado de información específica sobre el Covid-19 en la web municipal www.aracena.es para "ofrecer información contrastada en el resto de medios de comunicación municipales" y ha recordado "la importancia" de seguir las recomendaciones "poniendo especial atención en las medidas de higiene".

Todas estas medidas entrarán en vigor este sábado y "hasta que no se acuerde lo contrario", además de que se mantendrá operativo el Comité de Seguimiento Municipal "por si fuera necesario tomar nuevas medidas en función de la evolución del coronavirus y de las recomendaciones de las autoridades competentes".

Para finalizar, desde el Consistorio han subrayado que "estamos ante una situación excepcional y desconocida en nuestro tiempo que no se puede afrontar desde el alarmismo y la irresponsabilidad, ante la que es necesaria la serenidad, la prudencia, la prevención y la colaboración de todas y todos, en la confianza de que el esfuerzo actual, sin duda necesario, contribuirá a evitar perjuicios mayores en el futuro y que, más pronto que tarde, nos permitirá superar este momento de dificultad y preocupación colectiva".